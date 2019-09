Juventus | così gli ultras imponevano la “forza intimidatrice” | tifosi costretti a

Arrestati 12 capi ultrà della Juventus : ricattavano così la società : Accusati di associazione a delinquere, estorsione aggravata, violenza privata: "Accordo militare per controllare la curva". Blitz della polizia di Stato di Torino, coordinata dal Gruppo criminalità organizzata della procura, nei confronti delle frange ultrà della Juventus. Nell'ambito dell'operazione denominata "Last Banner", la Digos di Torino ha eseguito 12 misure cautelari nei confronti dei capi e dei principali referenti dei "Drughi", di ...

Repubblica : Da anni non si vedeva un avvio così incerto per la Juventus : Erano anni che la Juve non partiva in modo così incerto, scrivono Giulio Cardone e Maurizio Crosetti su Repubblica. Pur restando una squadra fortissima e favorita per lo scudetto, la Juve si trova costretta a far quadrare i conti e il gioco. Vive giorni agitati, tra plusvalenze, moduli da sistemare, “rivoluzione tattica da assorbire e allenatore malato da aspettare”. In un clima del genere, Fabio Paratici è volato a Barcellona, dove ...

Juventus - Paratici parla chiaro : “Icardi? Siamo contenti così. Su Dybala…” : Juventus – Nuove importanti dichiarazioni. Fabio Paratici,direttore sportivo della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’ al termine della tradizionale amichevole in famiglia di Villar Perosa. Inevitabile, per il dirigente, parlare di calciomercato e del mercato in uscita, soprattutto della situazione Dybala Icardi. Il dirigente bianconero infatti ha approfondito la questione esuberi […] More

Ecco la conferma dei bookie : Lukaku-Juventus - è fatta. E così - Gonzalo Higuain... : Il possibile arrivo di Romelu Lukaku in bianconero lo spinge sempre più al largo rispetto ai progetti della Juventus. Gonzalo Higuain dovrà decidere nei prossimi giorni se rimanere da sopportato o cedere alle lusinghe di un altro club. Per gli analisti di Snai il percorso è in gran parte già segnato

Il Mattino : De Laurentiis è convinto che - così com’è - il Napoli è vicino alla Juventus : Lozano Gira che ti rigira, si torna al punto di partenza. Cioè al messicano Lozano di cui Ancelotti si è invaghito lo scorso anno ai Mondiali in Russia. Lo vide protagonista della partita d’apertura vinta contro la Germania campione del mondo e non lo ha più dimenticato. Ieri sera, il messicano è tornato in campo per l’andata dei preliminari di Champions tra il Psg e il Basilea (è finita 3-2, non ha segnato). Il Mattino, con ...