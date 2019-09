Juventus | blitz della polizia alle prime luci dell’alba | arrestati dodici capi ultras

Juventus - il blitz della Digos : arrestati 12 capi ultrà. Accusa : estorsione al club e violenza privata : estorsione ai danni della Juventus: con questa Accusa sono finiti in manette 12 capi-ultrà bianconeri. Il blitz della Polizia di Stato di Torino, coordinata dal gruppo criminalità organizzata della locale Procura della Repubblica, nell'ambito dell'operazione denominata Last Banner, la Digos di Torin

Juventus - blitz della Polizia : arrestati capi ultras - le accuse sono pesantissime [DETTAGLI] : La Juventus è reduce dal deludente pareggio in campionato contro la Fiorentina, nel complesso una brutta prestazione dei bianconeri che adesso non sono più in testa alla classifica, adesso la squadra di Sarri si prepara per la gara di Champions League contro l’Atletico con l’obiettivo di iniziare bene il percorso in Europa. Nel frattempo nelle ultime ore blitz della Polizia nella curva dei tifosi della Juventus, nel dettaglio i ...

Calciomercato Juventus : blitz di Paratici a Barcellona per sbloccare l’affare : Calciomercato Juventus: Paratici rilancia per il difensore laterale del Barcellona Juan Miranda, dopo un primo no dei blaugrana. Come riportato da Calciomercato.com, la Juventus ha deciso di fare sul serio per Juan Miranda. Nel corso di un blitz a Barcellona , Fabio Paratici ha confermato l’interesse della Juve per il difensore laterale sinistro classe 2000, […] More

Juventus - blitz di Paratici in Francia : 3 gioielli francesi sul piatto : Juventus – Gli occhi della Juventus in Ligue 1: come riferisce il ‘Corriere dello Sport’, gli osservatori bianconeri hanno assistito venerdì sera alla roboante vittoria del Lione contro l’Angers (6-0). Non solo Pogba o Mbappè. Paratici guarda i fenomeni del futuro, 3 stelle francesi nel mirino, 3 talenti del Lione. Juventus, Paratici su 3 talenti del Lione Occhi puntati soprattutto […] More

Juventus - Cristiano Ronaldo assente : scatta il blitz della polizia Corea : Continua a far discutere in Corea l’assenza di Cristiano Ronaldo nell’amichevole disputata dalla Juventus a Seul. La polizia sudCoreana ha fatto irruzione nella sede dell’agenzia che ha organizzato il match tra i bianconeri e una selezione di giocatori del campionato Coreano. "Nella giornata di giov

Lukaku Juventus - ci siamo : blitz di Paratici in Inghilterra per chiudere : Lukaku Juventus – Il responsabile dell’area sportiva della Juventus, Fabio Paratici, nelle ultime ore è sbarcato a Londra per incontrare il Manchester United. Strategia, ormai, chiara: portare Romelu Lukaku a Torino e trasferire in Inghilterra il cartellino di Paulo Dybala. A tal proposito, sebbene la volontà della Joya significherà pressoché tutto nell’ambito di questa operazione, le società vanno avanti con ottimismo. Lukaku ...