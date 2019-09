Juventus | arrestati 12 capi ultrà Minacciavano la società | «I biglietti | o cantiamo cori

Juventus - arrestati 12 capi ultrà per estorsione e violenza. La società li aveva denunciati : Indagati i referenti dei Drughi, Tradizione-Antichi valori, Viking, Nucleo 1985 e Quelli... di via Filadelfia: tra le accuse anche quelle di associazione a delinquere e autoriciclaggio. La denuncia era stata fatta dalla società un anno fa

Arrestati 12 capi ultrà della Juventus : ricattavano così la società : Accusati di associazione a delinquere, estorsione aggravata, violenza privata: "Accordo militare per controllare la curva". Blitz della polizia di Stato di Torino, coordinata dal Gruppo criminalità organizzata della procura, nei confronti delle frange ultrà della Juventus . Nell'ambito dell'operazione denominata "Last Banner", la Digos di Torino ha eseguito 12 misure cautelari nei confronti dei capi e dei principali referenti dei "Drughi", di ...

