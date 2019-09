Juventus | arrestati 12 capi ultrà Minacciavano la società | «I biglietti | o cantiamo cori

ARRESTATI 12 CAPI ULTRAS Juventus / Ricattavano club : "finta contestazione a Bonucci" : ARRESTATI 12 CAPI ultrà della JUVENTUS per estorsioni e violenze denunciare dal club lo scorso anno. In corso decine di perquisizioni in tutta Italia.

