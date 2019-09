Juventus | 12 capi ultrà arrestati per estorsione e violenza | la società li aveva

Arrestati 12 capi ultrà della Juventus : ?ricattavano così la società : Angelo Scarano Accusati di associazione a delinquere, estorsione aggravata, violenza privata: "Accordo militare per controllare la curva" Blitz della polizia di Stato di Torino, coordinata dal Gruppo criminalità organizzata della procura, nei confronti delle frange ultrà della Juventus. Nell'ambito dell'operazione denominata "Last Banner", la Digos di Torino ha eseguito 12 misure cautelari nei confronti dei capi e dei principali ...

Estorsioni e violenze - arrestati 12 capi ultras della Juventus. La società li aveva denunciati : L'indagine, condotta dalla Digos e dal gruppo criminalità organizzata della procura, coinvolge tutti i principali gruppi del tifo organizzato: 'Drughi', 'Tradizione-Antichi valori', 'Viking', 'Nucleo 1985' e 'Quelli... di via Filadelfia'. Le accuse: associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata.Continua a leggere

Juventus - capitolo rinnovo : nuovo contratto per due pilastri bianconeri : Juventus – Nuova stagione, nuovi rinnovi. La società bianconera è a lavoro per assicurare a Sarri una squadra dal futuro vincente, così alcuni tra i più importanti in rosa stanno pensando al rinnovo. Dopo le due vittorie di inizio stagione e il caso Emre Can, la Juventus lavora sul fronte rinnovi: nelle prossime settimane la dirigenza incontrerà […] More

Juventus - la giornata di Dybala alla Continassa : un gol da capitano - forse l'ultimo : Un gol, il primo, ma forse non ancora l'ultimo: piattone mancino sul cross basso di Douglas Costa. Con la fascia da capitano al braccio, che Leonardo Bonucci gli ha passato nel secondo tempo. Anche lo spartito della partitella contro il Novara, vinto per 4-0, fa sembrare che la vita (calcistica) di Paulo Dybala stia andando avanti come se niente fosse. E invece Dybala non può che essere solo con il corpo alla Continassa, mentre la sua mente è ...

Juventus - si attenderebbe summit Dybala-Sarri per capire se si farà lo scambio con Lukaku : In queste ore in casa Juventus tiene banco il mercato e in modo particolare il futuro di Paulo Dybala. Il club bianconero, infatti, sarebbe pronto a cedere l'argentino al Manchester United nell'ambito della trattativa che potrebbe portare a Romelu Lulaku. Nella giornata di ieri l'agente di Paulo Dybala è volato in Inghilterra per parlare con il club inglese. Il manager dell'argentino dunque è pronto ad ascoltare la proposta del Manchester ...

Juventus - questa potrebbe essere la settimana decisiva per capire il futuro di Lukaku : Da alcune settimane, alla Juventus è accostato il nome di Romelu Lukaku. Quello per il belga sembra essere un vero e proprio intrigo visto che oltre ai bianconeri su di lui ci sarebbe anche l'Inter. Il futuro di Lukaku potrebbe risolversi presto visto che il mercato in Inghilterra chiude l'8 agosto e perciò chi lo vorrà probabilmente dovrà risolvere tutto nel giro di questa settimana. Da oggi potrebbe scattare il periodo decisivo per capire ...

Juventus - Bonucci elogia Sarri : “capisci la sua intelligenza solo lavorandoci insieme. Di lui mi ha colpito una cosa…” : Leonardo Bonucci elogia Maurizio Sarri e i suoi metodi di allenamento: tanto lavoro tattico e nuove idee per migliorare le carenze della Juventus Sono bastati pochi allenamenti a Maurizio Sarri per guadagnarsi la stima dei giocatori della Juventus. Ne sono una prova le dichiarazioni rilasciate a Juventus TV da Leonardo Bonucci che ha elogiato i metodi di allenamento dell’allenatore ex Chelsea e Napoli: “facciamo tanto lavoro ...