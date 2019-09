Juve | in manette 12 capi ultrà | estorsioni e violenze Ricattavano il club | «I biglietti

Fonte : attualitavip.myblog

(Di lunedì 16 settembre 2019) Estorsione, autoriciclaggio, violenza privata, vendita illegale di. Una vera e propria associazione a delinquere, gestita dalle frangedellantus. Nel mirino della procura della Repubblica di Torino sono finiti alcuni gruppidellantus. Sono per ora 12 gli arresti eseguiti dalla polizia di Stato nei confronti di altrettanti esponenti di spicco del tifo bianconero. E’ in corso dalle prime ore della mattina, una vasta operazione coordinata dal Gruppo Criminalità Organizzata della locale Procura. I GRUPPI ULTRA’ COINVOLTI Nell’ambito dell’operazione denominata “Last Banner”, la Digos di Torino sta arrestando alcunie principali referenti dei “Drughi”, di “Tradizione-Antichi Valori”, dei “Viking”, del “Nucleo 1985” e di “Quelli … di via Filadelfia”. Tutti sono indagati a vario titolo per associazione a delinquere, estorsione aggravata, ...

