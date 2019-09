Isole Tremiti | tragedia sul lavoro a San Domino | operaio precipita dal tetto e muore

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 16 settembre 2019) Una bruttasulsi è verificata questa mattina, lunedì 16 settembre, sull'isola di San, in Puglia, che fa parte dell'arcipelago delle. Le stesse ricadono nel territorio della provincia di Foggia. Per cause ancora in corso di accertamento, pare che oggi undi 67 anni sia caduto daldi un'abitazione, facendo un volo di ben 4 metri. Per il malcapitato non c'è stato nulla da fare, in quanto è deceduto sul colpo. La vittima, secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online, Foggia Today, stava montando una grondaia. L'uomo avrebbe perso improvvisamente l'equilibrio, e quindi sarebbe caduto nel vuoto. Soccorsi immediati ma vani Sul luogo del fatto di cronaca sono immediatamente intervenuti i soccorsi. I sanitari del 118 hanno fatto davvero di tutto per poter salvare la vita all'uomo, ma purtroppo ogni tentativo di rianimarlo è ...

fattoquotidiano : Morti sul lavoro, operaio di 67 anni perde la vita cadendo da un tetto alle isole Tremiti - laragazzacarla_ : RT @Zbarskij: 67 anni. Ancora sui tetti a lavorare. A 67 anni dovresti stare a casa a goderti una pensione dignitosa. - HSpeciosa : RT @fattoquotidiano: Morti sul lavoro, operaio di 67 anni perde la vita cadendo da un tetto alle isole Tremiti -