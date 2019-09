Islam | 6 anni | ultima vittima in Siria | due occhi bellissimi che han visto solo guerra e

Fonte : fanpage

(Di lunedì 16 settembre 2019)al Sdair, una bimbana di 6, non si era mai separata dalla sorella gemella, Rahim. Venerdì scorso è stata uccisa da un colpo di artiglieria nella sua casa a Maaret al-Numan, nella provincia nord-occidentale di Idlib. Per scappare dalla violenza, le famiglie di sfollati cercano riparo dove possono: in un autobus fuori uso o ricavando un giaciglio dentro una caverna. Intanto Assad ha firmato un’amnistia generale, un’offerta ai ribelli prima dell’offensiva finale.

