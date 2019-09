Iran-Usa | l’attacco al petrolio saudita preoccupa Washington e incendia i negoziati di

Usa-Iran - Trump minaccia risposte militari e autorizza l’uso delle riserve di petrolio : Il grave attacco al settore petrolifero dell’Arabia Saudita pone nuovi, significativi dilemmi per l’amministrazione di Donald Trump e per l’economia

Attacco a raffinerie petrolio Arabia/ Guerra Usa-Iran - Rohani "loro creano problemi" : Attacco con droni yemeniti alle raffinerie più grandi al mondo in Arabia Saudita: dimezzata produzione. Usa vs Iran 'colpa loro', ira di Rohani

Attacco al petrolio saudita - dimezzata la produzione | Gli Usa accusano l'Iran che ribatte : "Il problema siete voi" : I raid sono stati ufficialmente rivendicati dai ribelli yemeniti, ma il segretario di Stato americano Mike Pompeo "non c'è alcuna prova".

Riad perde greggio - gli Usa accusano l'Iran. Timori per il prezzo del petrolio : Il Golfo Persico torna a infiammarsi. Perché colpire l’oro nero del Regno Saud è una minaccia ancor più grave del sequestro di una petroliera o un drone abbattuto. Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha accusato l’Iran per gli attacchi agli impianti petroliferi sauditi, affermando che Teheran “ha lanciato un attacco senza precedenti alle forniture energetiche mondiali”.Una destabilizzazione ...

Attacco al petrolio saudita - dimezzata la produzione | Gli Usa accusano l'Iran : I raid sono stati ufficialmente rivendicati dai ribelli yemeniti, ma il segretario di Stato americano Mike Pompeo "non c'è alcuna prova".

Petrolio - Arabia Saudita : a rischio 5 - 7 milioni di barili al giorno. Gli Usa contro l’Iran : È ufficiale:?l’attacco via droni a due impianti petroliferi Saudi Aramco ha più che dimezzato la produzione di Riad, con un totale di 5,7 milioni di barili in meno. Il segretario di Stato Mike Pompeo va all’attacco di Teheran

Arabia Saudita - a rischio 5 - 7 milioni di barili di petrolio al giorno. Gli Usa contro l’Iran : È ufficiale:?l’attacco via droni a due impianti petroliferi Saudi Aramco ha più che dimezzato la produzione di Riad, con un totale di 5,7 milioni di barili in meno. Il segretario di Stato Mike Pompeo va all’attacco di Teheran

Arabia Saudita - a rischio 5 - 7 milioni di barili al giorno. Gli Usa contro l’Iran : È ufficiale:?l’attacco via droni a due impianti petroliferi Saudi Aramco ha più che dimezzato la produzione di Riad, con un totale di 5,7 milioni di barili i meno. Il segretario di Stato Mike Pompeo va all’attacco di Teheran

Arabia Saudita - attacco con i droni ai pozzi di petrolio : dimezzata la produzione. E l’America accusa l’Iran : I raid rivendicati da milizie filo-iraniane in Yemen. dimezzata la produzione di greggio: e il segretario di Stato Usa Pompeo accusa direttamente Teheran

Mike Pompeo accusa l'Iran per l'attacco in Arabia Saudita : Proprio nei giorni in cui Donald Trump licenzia il suo consigliere che non voleva un vertice col premier iraniano Rouhani, e proprio quando quel vertice sembrava potesse davvero tenersi, il Segretario di Stato Mike Pompeo accusa l'Iran di avere attaccato le riserve di petrolio saudite. Affermazioni che suonano prive di senso per il Ministro degli Esteri iraniano e che, avverte, potrebbero solo servire come pretesto per una rappresaglia. Neanche ...

Attacco al petrolio saudita - dimezzata la produzione | Gli Usa accusano l'Iran : I raid sono stati ufficialmente rivendicati dai ribelli yemeniti, ma il segretario di Stato americano Mike Pompeo "non c'è alcuna prova".

Nucleare : possibile vertice Usa Iran in vista delle elezioni israeliane : Il patto sul Nucleare è stato violato, prima dagli Usa poi da Teheran. Agli albori delle elezioni israeliane il premier sposa la linea trumpiana, invocando pressione per l'Iran alla comunità internazionale. Intanto in questi giorni si parla di un possibile vertice tra Stati Uniti e Iran. Breve excursurs storico dell'accordo Per chi non conoscesse l'intera vicenda, meglio ripartire da capo. Nell'Aprile 2015 l'Iran sigla il patto sul Nucleare ...

Terrorismo economico e attività maligne : continua lo scontro tra Usa e Iran sul nucleare : L'Iran è sotto pressione a causa delle sanzioni da parte degli Usa. Il Ministro degli Esteri Iraniano parla della politica degli Stati Uniti come una forma di Terrorismo economico e fa i nomi degli Stati che ne sarebbero vittime. Intanto il premier israeliano e quello inglese si schierano con la politica trumpiana e continuano il pressing su Teheran. Un atto di pirateria Le sanzioni applicate dagli Stati Uniti sarebbero, secondo il ministro ...

L'Iran viola l'accordo sul nucleare : Israele e Usa critici - Parigi cerca una soluzione : Continua lo scontro e il dibattito tra USA e Iran sul nucleare. Il presidente francese cerca di convincere L'Iran a non fuoriuscire ulteriormente dagli accordi sul nucleare sanciti a Parigi nel 2015, intanto Israele e Stati Uniti concordano sul dover far pressione alL'Iran e accusano Teheran di costruire armi nucleari. Macron come mediatore per favorire il dialogo tra Usa e Iran Emmanuel Macron sembra quello che tiene il più di tutti all'accordo ...