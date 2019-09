Ipertensione e problemi cardiovascolari | rivisti i valori minimi giornalieri di sale

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2019) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha messo a punto gli studi volti ad individuare idi riferimento per la dieta di 34 nutrienti, come proteine, carboidrati e tutte le vitamine e i minerali. Si tratta di una revisione, avviata nel 2009, deistabiliti negli anni Novanta e che si è conclusa con la pubblicazione deiguida su sodio e cloruro. Su questo aspetto, spiega una delle coordinatrici del gruppo di esperti Efsa, Agne’s de Sesmaisons-Lecarré, “siamo giunti alla conclusione che per la popolazione adulta 2 grammi di sodio al giorno sono sicuri e appropriati. L’assunzione in Europa da parte degli adulti è generalmente più elevata, e quindi i responsabili politici dell’Ue potranno utilizzare il valore di cui sopra per fissare eventuali obiettivi di riduzione della sua assunzione da parte della popolazione“. L’EFSA ha ...

