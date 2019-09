Internazionale | festival del giornalismo a Ferrara dal 4 al 6 ottobre

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 16 settembre 2019) Ildisi terrà ai primi di(quest'anno dal 4 al 6) a, come di consueto, e il programma, presentato in data odierna sul sito della rivista, pare davvero di notevole interesse. Ne presentiamo i momenti salienti con particolare attinenza ad alcune delle tematiche che verranno maggiormente affrontate come le migrazioni, il razzismo, l'ambiente, le discriminazioni, la marginalità, il totalitarismo. Una grande partenza Ildella rivista, che si terrà anella prima settimana di, propone subito una partenza alquanto interessante, con una serata pre-inaugurale, giovedì 3, con la proiezione di Meeting Gorbachev, di Andrè Singer e Werner Herzog alla Sala Boldini alle ore 20:30. A seguire, venerdì 4 la vera e propria inaugurazione alle ore 10 al Cinema Apollo, con annesso Premio giornalistico 'Anna ...

Neo6610 : RT @TaxiDriversRoma: .@VisioniFest #ResCreata di #AlessandroCattaneo è un #documentario che affronta il rapporto complesso tra uomini e mon… - Knowhowitalia : Catania: Etnabook - Festival Internazionale del Libro e della Cultura - giovakarma : Amici, è uscito il programma di @Internazfest. Io avrò l'onore di presentare con l'autore il nuovo libro di Alessan… -