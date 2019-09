Inter-Slavia Praga | Champions League | programma | orari e tv Le probabili formazioni

Fonte : oasport

(Di lunedì 16 settembre 2019) La giornata di domani segnerà il ritorno dellaper l’edizione 2019-2020: a darle il via sarà anche l’contro lo. Da quando la manifestazione ha assunto il suo nome attuale, per i nerazzurri è la tredicesima partecipazione alla fase a gironi, mentre si tratta della seconda volta, dopo l’annata 2007-2008, per i cechi, vincitori del titolo nazionale nel 2019 e sempre lo scorso anno giunti ai quarti di finale in Europa. Dovrebbe essere il duo Lautaro Martinez-Lukaku a dare il benvenuto alloin quel di San Siro, mentre sul fronte opposto ci si aspetta un centrocampo particolarmente folto.(3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte(4-5-1): Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, ...

