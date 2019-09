Infortunati Juventus | le condizioni di Costa e Pjanic | il comunicato ufficiale

Fonte : juvedipendenza

(Di lunedì 16 settembre 2019)– Stagione iniziata male per i bianconeri dal punto di vista fisico, che dopo Chiellini out per 6 mesi, devono far fronte con gli infortuni di De Sciglio, Ramsey non ancora al top anche se convocabile e gli ultimi stop di Douglas. Lahaledi Douglas, dopo che … More

TuttoFanta : ?? #JUVENTUS: Escluse lesioni muscolari per #Pjanic. Oggi il giocatore ha svolto un allenamento differenziato in cam… - TuttoFanta : ?? #JUVENTUS: Lesione muscolare di medio grado al muscolo semimembranoso della coscia destra per #DouglasCosta. Nuov… - GruppoEsperti : #Juve, #Sarri deve fare i conti con gli infortunati #Fantacalcio -