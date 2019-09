Inflazione,agosto +0,4% mensile e annuo

Adl', la variazione annua dei prezzi, si attesta allo 0,4%, lo stesso livello di luglio. Lo rileva l'Istat, rivedendo al ribasso la stima diffusa a fine(0,5%). Non più, quindi,lieve accelerazione ma stabilità per l',che resta "contenuta". Su basela variazione dei prezzi è dello 0,4%, anche questa limata in confronto con il primo rilascio (0,5%). L'acquisita per il 2019 è +0,8% sia per l'indice generale sia per la componente di fondo (al netto degli energetici e degli alimentari freschi)(Di lunedì 16 settembre 2019)