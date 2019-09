In una scuola ci sono molti bocciati e vengono licenziati tutti gli insegnanti

Mense scolastiche - via libera del Tar del Lazio al “panino da casa” per una scuola di Albano Laziale : È guerra tra il Tar del Lazio e la Cassazione sul caso del “panino da casa”. Nei giorni scorsi la sezione terza Bis del tribunale amministrativo regionale del Lazio, presieduta da Giuseppe Sapone, ha emesso un’ordinanza che sospende il regolamento della scuola primaria di Albano Laziale che non permette alle famiglie di far portare ai bambini il pasto “al sacco”. Una decisione che ha un “peso” notevole, soprattutto vista la sentenza ...

una preside di Scampia ha vietato a uno studente con le treccine blu di entrare a scuola : Una pettinatura che non piace alla dirigenza scolastica e per lo studente scatta il divieto di entrare in aula. Come riporta il Corriere, a un ragazzino di 12 anni di Scampia è stato vietato di seguire le lezioni con i suoi compagni per il colore dei suoi capelli: per la preside dell’istituto Alpi-Levi di Scampia quelle treccine blu non erano adeguate.Scampia, studente con le treccine blu: preside gli vieta l’ingresso ...

Non trovano una scuola per il figlio disabile. Il timore di alzare la voce nonostante la rabbia : Ci sono storie che si possono raccontare indicando le persone, mostrando i loro volti e facendoli parlare. Poi ci sono quei racconti che non vorresti mai aver sentito. Storie che non puoi mai far conoscere perché te lo chiedono i protagonisti. Un papà della provincia di Napoli mi chiama qualche giorno fa per chiedermi un consiglio su come fare ad iscrivere il suo bambino disabile nella scuola primaria. Sorpreso gli chiedo il perché di un tale ...

La studentessa indossa una maglietta troppo scollata - il preside decide di sospenderla dalla scuola per 10 giorni : E’ successo negli Stati Uniti d’America. Un preside inflessibile ha sospeso un’alunna per un motivo incredibile, la ragazzina indossava una maglietta troppo scollata. Il fatto è avvenuto all’Hickory Ridge High School in Carolina del Nord. La studentessa indossava una maglietta leggermente scollata che lasciava intravvedere le spalle. Il preside è stato inflessibile si è avvicinata alla ragazza mentre era a mensa e le ha chiesto ...

Cina - scarcerato a giugno scorso compie una strage in una scuola uccidendo otto bambini : Una bruttissima tragedia si è verificata nella giornata di martedì 3 settembre a Baiyangping, una città situata in Cina, precisamente nella provincia dell'Hubei. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, un soggetto intorno ai 40 anni è stato arrestato dalla Polizia in quanto avrebbe fatto irruzione in una scuola elementare uccidendo otto bambini. Le autorità locali informano che l'omicida sarebbe uscito dal carcere a giugno scorso, in ...

Belen e Stefano mandano il figlio Santiago in una scuola dove la retta è altissima - chi sono gli altri bambini vip che la frequentano : Come tutti i genitori anche Belen e Stefano De Martino ci tengono che il figlio frequenti la scuola migliore che esista nella loro città. E così, i coniugi De Martino hanno scelto per il loro piccolo una scuola prestigiosissima milanese dove, inevitabilmente , la retta è altissima. La scuola in questione è l’American School of Milan. Si tratta di una scuola, dicevamo prestigiosissima, che ha organizzato l’istruzione per ...

una scuola da 20mila euro per il figlio di Belen e Stefano - : Carlo Lanna Il figlio di Belen Rodriguez e Stefano de Martino è al suo primo giorno di scuola ed è stato iscritto in un istituto da vera star con una retta che si aggira ai 20mila euro annui Le vacanze sono finite per tutti. Anche e soprattutto per Santiago, il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo un’estate trascorsa fra Capri e le Baleari, per il piccolo di casa Rodriguez, è tempo di andare a scuola. Come ha ...

Per eliminare i rifiuti - una scuola australiana ha bandito i cestini della spazzatura : (foto: GettyImages) Per limitare (o addirittura eliminare) la produzione di rifiuti, una scuola femminile australiana ha deciso di togliere i cestini della spazzatura dall’istituto. In questo modo, le studentesse sono invogliate a ripensare i loro consumi: per la merenda, per esempio, niente snack confezionati, ma contenitori riutilizzabili. O borracce al posto delle bottigliette. L’idea arriva proprio dalle allieve del Melbourne ...

Belen Rodriguez - la scuola (esclusiva) frequentata da Santiago costa una fortuna : L’estate è finita e il piccolo Santiago, figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, quest’anno frequenterà una scuola super esclusiva. Si tratta dell’American School of Milano, ossia l’istituto scolastico americano dove studiano moltissimi figli di vip. Nato nel 2013 dall’amore fra la showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici, Santiago oggi a sei anni. Si appresta dunque a iniziare la scuola elementare, che ...

Belen Rodriguez : Santiago frequenta una scuola da più di 10mila euro l'anno (Rumors) : Si sta facendo un gran parlare della decisione di Belen Rodriguez di iscrivere il figlio Santiago ad una scuola "per ricchi". Come dimostrano gli scatti che l'argentina e sua mamma Veronica hanno pubblicato su Instagram nei giorni scorsi, il piccolo frequenta l'American School of Milan, la cui retta annuale va dai 10 mila agli oltre 19 mila euro. Polemica sul web anche per il comportamento del bambino davanti all'istituto: alcuni utenti hanno ...

Scuola - la stangata è servita ma c'è una buona notizia : come risparmiare fino a 150 euro : Non tutti lo sanno, ma alcune spese legate alla Scuola, come la mensa o le gite, possono essere detratte dal 730: ecco quali...

"Harry Potter evoca il maligno" - il libro vietato in una scuola : Un istituto cattolico di Nashville, negli Stati Uniti, ha rimosso tutti i libri sul maghetto dalla libreria

I libri di Harry Potter rimossi da una scuola cattolica Usa : “Evocano spiriti maligni” : Gli studenti della St. Edward Catholic School di Nashville, in Tennessee, non possono più accedere alla saga di J. K. Rowling: i libri di Harry Potter sono stati rimossi dalla loro biblioteca perché secondo il reverendo “le maledizioni e gli incantesimi contenuti nelle pagine rischiano di evocare spiriti maligni nel momento stesso in cui vengono letti".Continua a leggere

Libri di Harry Potter rimossi da una scuola cattolica : “Evocano gli spiriti maligni” : Alla biblioteca di una scuola cattolica privata nello stato americano del Tennessee hanno fatto sparire tutti i Libri della saga di Harry Potter. Nessun furto, è solo che “le maledizioni e gli incantesimi che vengono usati nei Libri sono veri e quando sono letti da un umano rischiano di evocare gli spiriti maligni”. Così il pastore della St. Edward Catholic School di Nashville, Dan Reehil, ha seguito i consigli degli esorcisti e ha deciso di ...