In qualche modo anche Borderlands 3 ha la sua modalità battle royale

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 16 settembre 2019) Dato l'amore tradizionale della serieper i riferimenti alla cultura pop e dato quanto siano diventati prevalenti i giochinegli anni dall'uscita di: The Pre-Sequel, non sorprende che il sottogenere appaia in3. In3, potete partecipare a una missione secondariaassegnata da Moxxi chiamata Kill Killavolt.In Kill Killavolt, Moxxi vi incarica di uccidere uno dei suoi ex amanti, Killavolt. Sfortunatamente, non c'è unsemplice per sconfiggerlo dato che indossa un'armatura quasi indistruttibile che canalizza enormi quantità di elettricità. Moxxi crede che l'unico momento in cui è vulnerabile è quando fa sesso, e quindi vi incarica di entrare nella competizionedove l'unico vincitore avrà l'opportunità di passare la notte da solo con Killavolt. Leggi altro...

marnarhomb : STO VERAMENTE SUDANDO FREDDO CIOÈ MA CHE CAZZO VUOL DIRE JIN CON I CAPELLI NERI, GLI OCCHIALI E IO CAPPOTTO LUNGO C… - titofaraci : Mai aiutato i figli nei compiti. Ma non per principio, proprio perché troppa fatica per me. (Giusto due consigli pe… - AndreaVergani5 : @75_franz6 @tcarapezza @terraeliberta Sì certo però in media nell'arco di un campionato devi avere un'organizzazion… -