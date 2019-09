Il sogno di Simona Quadarella | “da piccola scrissi un tema | volevo diventare una

Fonte : sportfair

(Di lunedì 16 settembre 2019)e quelcontenuto in un, svelato all’inaugurazione dell’anno scolastico 2019-2020 a L’Aquila: la nuotatrice azzurra sognava diuna professionista ed oggi è campionessa del mondo “Sin dasognavo diuna nuotatrice, loanche in un. Ce l’ho fatta e questa è stata la mia stagione più bella: sono campionessa del mondo e dirlo mi fa ancora un certo effetto“. Con queste parole,, campionessa mondiale nei 1.500 stile libero, ha raccontato un dolce aneddoto del suo passato durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2019-2020 a L’Aquila. “I prossimi obiettivi? Nel 2020 ci sono le Olimpiadi e anche qualche tappa importante come gli Europei, ma prepariamo l’appuntamento di Tokyo da quattro anni”. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER ...

