Il Segreto anticipazioni | Isaac va a vivere con Elsa dopo aver lasciato la Ramos

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 17 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di martedì 17 settembre 2019: Onesimo ha fatto infuriare Don Anselmo, mettendo in dubbio l’esistenza di Dio… Cifuentes pensa che Carmelo e Don Berengario stiano tacendo la verità su quanto successo ai Molero. Don Berengario appare in procinto di vuotare il sacco, ma Carmelo cerca di convincerlo a stare zitto. A quel punto, il sergente decide di rivolgersi a Julieta… Francisca alla fine riesce ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Maria torna da Gonzalo : Dopo essersi liberata di Fernando, Maria riesce a tornare da Gonzalo, i due vivranno finalmente felici di nuovo insieme.

Il Segreto anticipazioni 17 settembre 2019 : Cifuentes - convito che Carmelo e Berengario mentano - interroga Julieta : Mentre Cifentues interroga Julieta, Elsa e Maria si troveranno alle prese con due importanti decisioni.

Il Segreto anticipazioni spagnole : Maria uccide Fernando : anticipazioni spagnole Il Segreto, la morte di Fernando: Maria vendica Puente Viejo Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano la tragica morte di Fernando. Finalmente Maria mette fine a tutte le sofferenze che è stata costretta a subire negli anni proprio a causa del suo ex marito. La giovane Castaneda commette l’omicidio dopo che […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Maria uccide Fernando proviene da ...

Il Segreto anticipazioni dal 16 al 18 settembre : le condizioni di Julieta peggiorano : Le anticipazioni relative ai primi tre appuntamenti della settimana con Il Segreto sono particolarmente intricate. Maria e Roberto progetteranno nel dettaglio la loro fuga e saranno quasi pronti a scappare via, allo scopo di liberarsi finalmente di Francisca e Fernando. Per quanto riguarda Julieta, invece, le sue condizioni di salute continueranno a peggiorare drasticamente generando preoccupazione per le persone che le stanno attorno. Intanto ...

QUESTA SETTIMANA a IL Segreto - le anticipazioni fino al 21 settembre : Proseguono gli appuntamenti de Il SEGRETO sette giorni su sette nel pomeriggio di Canale 5, più il serale su Rete 4 che da QUESTA SETTIMANA ricomincia al martedì in prime time. Vediamo dunque quali sono le anticipazioni fino a sabato 21 settembre: Elsa prende tempo per rispondere alla proposta di matrimonio di Alvaro. Consuelo capisce che qualcosa di nuovo è successo ad Elsa, ma anche con lei Elsa prende tempo. Tra Isaac e Antolina la situazione ...

Il Segreto anticipazioni : ELSA e ISAAC fanno l’amore : Momento romantico per ELSA Laguna (Alejandra Meco) e ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto. Eh sì: convinti di essersi liberati per sempre della “scomoda” Antolina Ramos (Maria Lima), i due innamorati decideranno di andare a vivere insieme e faranno l’amore; cerchiamo dunque di capire come si arriverà a tutto ciò… Il Segreto, news: Alvaro smaschera Antolina Le anticipazioni indicano che ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : Matias in carcere - Marcela lo tradisce : Il salto temporale di cui si parlava da tempo ha ufficialmente preso il via nelle puntate spagnole de Il Segreto: la scorsa settimana numerosi personaggi di spicco hanno detto addio a Puente Viejo per iniziare una nuova vita altrove, dopo l'incendio che ha colpito il paesino e solo pochi volti non usciranno definitivamente di scena. Tra di essi, gli immancabili Donna Francisca e Raimundo insieme a Matias e Marcela, che continueranno ad essere un ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 16 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di lunedì 16 settembre 2019: Elsa cerca di prendere tempo per rispondere alla proposta nuziale del dottor Alvaro. Intanto Consuelo si rende conto che qualcosa di nuovo è accaduto ad Elsa, ma anche con lei Elsa si mantiene sul vago. Tra Isaac e Antolina la situazione degenera sempre di più e anche Matias e Marcela iniziano ad essere stanchi di assistere continuamente alle loro discussioni. Giunge il giorno ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : un macabro ritrovamento : Il Segreto, Anticipazioni straniere: la scomparsa di Meliton Il Segreto è una soap in cui i colpi di scena si susseguono. Le Anticipazioni straniere de Il Segreto svelano che Meliton morirà! Matias si accorgerà dell’improvvisa scomparsa dell’uomo e chiederà a Severo e Carmelo di indagare con lui. I tre scopriranno che Meliton, prima della scomparsa, si era recato in un luogo in cui sembra essere successo qualcosa di macabro: sulla ...

Il Segreto - anticipazioni : Elsa accetta di sposare Alvaro : Elsa e Alvaro - Il Segreto Ritorno della puntata serale per Il Segreto: da questa settimana, oltre all’appuntamento domenicale, la telenovela verrà infatti nuovamente trasmessa, in prime time, il martedì sera su Rete 4, condividendo l’appuntamento speciale con Una Vita. Nei prossimi episodi, si respirerà un’aria “nuziale”: ignorando l’inganno che l’uomo sta portando avanti con la complicità di Antolina ...

Il Segreto anticipazioni 16 settembre 2019 : Elsa confusa - sposare o no Alvaro? : Elsa è molto confusa e non sa se accettare la proposta di matrimonio di Alvaro. La ragazza prende tempo e preoccupa Consuelo.

IL Segreto - anticipazioni puntata di domenica 15 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di domenica 15 settembre 2019: Carmelo e Severo parlano con Pedro Molero e riescono a convincerlo a partire per il Portogallo, dove fingono che si trovino il padre e il fratello dell’uomo. Le condizioni di Julieta appaiono sempre più disperate, intanto Isaac non riesce più a sopportare Antolina. Onesimo e Hipolito tentano di aiutare Meliton a migliorare le sue doti da banditore. Elsa si fida di Alvaro e ...

Il Segreto anticipazioni 15 settembre 2019 : Julieta cade in depressione : Le condizioni di Julieta sembrano ormai disperate, la ragazza sta affrontando un momento buio che sente di non voler condividere con Samuel e Consuelo.