Il politically correct delle università americane plasma giovani isterici e innocui

Foglio Sportivo : Le lodi alla Frappart sono frutto del politically correct. Meritava un 5 e mezzo : Il Foglio Sportivo contro le lodi alla Frappart , l’arbitro donna che ha diretto la finale di Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea. Scontate, troppe. E che le sarebbero state rivolte anche se la Frappart “avesse offerto una prestazione à la Byron Moreno”. La direzione di una partita così importante affidata ad una donna è stato niente più che un “adeguamento al politicamente corretto”. In realtà il suo ...

Il Brasile ‘politically correct’ di Bolsonaro tra dazi e tragedie ambientali : Nel post precedente abbiamo esaminato la riforma in corso della previdenza sociale, sviscerandone i vari aspetti che oppongono le categorie finora trascurate ai privilegiati del sistema pensionistico. Riguardo agli affari esteri, l’accordo commerciale tra Mercosul e Ue ha trovato in Bolsonaro il motore trainante, e alla luce del patto di scambio tra tariffe doganali agevolate per l’import-export regionale, e un generico impegno nel rispetto ...