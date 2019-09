Il nuovo trailer di The Surge 2 ci mostra come smembrare i nemici con stile ed eleganza

The Surge 2 : Smembra i tuoi nemici con eleganza e stile nel nuovo trailer ‘Symphony of Violence’ : Mancano solo 2 settimane all’uscita di The Surge 2! Preparatevi a fare a pezzi i vostri nemici su PlayStation 4, Xbox One e PC, dal 24 settembre. Il nuovo hardcore Action-RPG di Deck13 ripropone il caratteristico sistema di puntamento agli arti del precedente capitolo, permettendo al giocatore di fare a pezzi i nemici con esecuzioni brutali e riutilizzarne l’equipaggiamento. Nel nuovo trailer “Symphony of ...

Watchmen - il nuovo trailer della serie tv : https://www.youtube.com/watch?v=-33JCGEGzwU Dopo l’ufficializzazione nelle settimane scorse della data di debutto, sappiamo che manca ormai poco all’arrivo di Watchmen, la serie tv che Damon Lindelof ha tratta dall’omonimo graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons (interessante notare come il nome di Moore, dopo i dissidi recenti, sia stato rimosso dalle comunicazioni ufficiali, dove rimane solo la dicitura “basato ...

Tales of Arise si mostra in un nuovo trailer dal TGS 2019 : Durante il corso del TGS 2019 Bandai Namco ha pubblicato un trailer di Tales of Arise, il nuovo capitolo della celebre saga JRPG Tales of in arrivo durante il corso del prossimo anno.Il filmato si concentra prevalentemente su Alphen e Shionne, i due protagonisti precedentemente rivelati, di cui vengono offerti maggiori dettagli sulla natura del loro legame e dei loro poteri, mostrando nel mezzo anche qualche nuova sequenza di gameplay.Sul finale ...

Nessuna di luna di miele in Shameless 10 per i Gallavich : il nuovo trailer della serie tra neo papà e scontri : Nessuna luna di miele in Shameless 10? Chi pensava di ritrovare i Gallavich felici e contenti si sbagliava e di grosso visto che i due saranno in piena burrasca quando la serie tornerà in onda a partire dal 3 novembre, almeno negli Usa su Showtime. I folli Gallagher sono pronti a tornare portando in scena i loro guai, gli scontri e i problemi solo che questa volta a tenere le redini della famiglia c'è la giovane Debbie, degna erede di ...

Kingdom Hearts III : Re Mind – nuovo trailer dal TGS 2019 : Settembre è giunto e il Tokyo Game Show 2019 è alle porte. La fiera giapponese più importante del mondo dei videogiochi è sempre un’occasione per avere uno sguardo ai titoli prodotti in oriente che molte volte trovano poco spazio negli eventi europei ed americani. In occasione della fiera, Square Enix ha deciso di rilasciare un Nuovo trailer di Re Mind, il DLC di Kingdom Hearts III. Nel DLC saranno disponibili nuovi boss, sfide ed un Nuovo ...

Bad Boys for Life : il ritorno della saga con un nuovo trailer : Will Smith e Martin Lawrence tornano con Bad Boys for Life, terzo capitolo della saga dopo ben 17 anni di latitanza dagli schermi. Diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, Bad Boys for Life ha debuttato su internet con un primo trailer. Prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment, Bad Boys for Life uscirà nelle sale il prossimo 23 Gennaio 2020. Nel cast compariranno inoltre Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles ...

The Surge 2 : il nuovo story trailer mostra l'inizio della fine dell'umanità : Attraverso un comunicato stampa Deck13 annuncia la pubblicazione di un nuovo story trailer dedicato a The Surge 2. Il nuovo capitolo hardcore action-RPG inizia subito dopo il bombardamento di "deFrag Nanovirus", in seguito al lancio di un razzo "Utopia". In Jericho City, un guerriero solitario, controllato da voi, dovrà superare gli inferi, acque alte e la sua stessa amnesia per scoprire la verità sul virus, la città e tutto il resto.Qui ...

The Surge 2 : L’inizio della fine dell’umanità è qui - nel nuovo Story Trailer : n The Surge 2, dal 24 settembre, la vita sulla terra così come la conosciamo volgerà al termine. Il nuovo capitolo hardcore action-RPG di Deck13 inizia subito dopo il bombardamento di “deFrag Nanovirus”, in seguito al lancio di un razzo “Utopia”. In Jericho City, un guerriero solitario – controllato da voi – dovrà superare gli inferi, acque alte e la sua stessa amnesia per scoprire la ...

The Sojourn : l'ispirato puzzle game in prima persona si mostra in un nuovo gameplay trailer : Il publisher Iceberg Interactive e lo sviluppatore Shifting Tides hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer dedicato al loro ispirato puzzle game in prima persona, The SojournIn The Sojourn arrivate in ​​una terra misteriosa, dove luci incantevoli vi guidano attraverso un mondo di luce e ombra immerse nel colore. Superate ostacoli intricati e sempre più impegnativi per scoprire la natura della realtà. Nel nuovissimo gameplay ...

Nioh 2 arriverà all'inizio del 2020. Pubblicato un nuovo trailer al TGS 2019 : Il trailer di Nioh 2 in occasione del Tokyo Game Show 2019 è stato da poco caricato sul canale YouTube ufficiale di PlayStation e potete vederlo più in basso. Nel video viene anche comunicata una finestra di lancio per l'atteso gioco: Nioh 2 arriverà all'inizio del 2020, ma ancora dobbiamo capire quale sarà la data di uscita esatta. Nioh 2 sembra continuare l'azione serrata e difficile per cui il primo gioco è stato elogiato e amato dai fan. ...

Cyberpunk 2077 ci offre un dietro le quinte con il nuovo trailer : CD Projekt RED ha pubblicato quest'oggi un nuovo trailer per Cyberpunk 2077, fornendoci l'occasione di dare un'ulteriore occhiata al gioco.Come possiamo vedere, nel nuovo trailer possiamo osservare come il team di sviluppo ha lavorato a questo ambizioso RPG FPS, con un interessante dietro le quinte.Per il momento sappiamo che CD Projekt RED si sta concentrando sul perfezionamento del comparto narrativo del gioco, ma sappiamo che una modalità ...

Il gameplay di Final Fantasy 7 Remake su PS4 esplode in un nuovo trailer : Siete affamati di gameplay di Final Fantasy 7? Non vedete l'ora di saperne di più sull'attesissimo Remake che approderà solo su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro il prossimo anno? Bene, siete nel posto giusto al momento giusto! Sì perché, Square Enix ha appena rilasciato un nuovo trailer per il rifacimento della sua settima Fantasia Finale, proprio come promesso nelle scorse ore. Il filmato regala a fan vecchi e nuovi scampoli di giocato del ...

Final Fantasy 7 Remake : il nuovo trailer mostra il caos e le tensioni nelle strade di Midgar : Attraverso un comunicato stampa, Square Enix ha presentato oggi un nuovo trailer di Final Fantasy 7 Remake che mostra nuove sequenze di gioco e offre uno sguardo approfondito ai bassifondi di Midgar, in cui l'oppressiva Compagnia elettrica Shinra è coinvolta in un feroce conflitto con l'Avalanche, un gruppo di resistenza che combatte per proteggere la forza vitale del pianeta. I giocatori potranno vedere per la prima volta in azione i Turk, ...

Final Fantasy VII Remake : nuovo trailer da Square Enix : Square Enix ha presentato oggi un Nuovo Trailer di Final Fantasy® VII Remake che mostra nuove sequenze di gioco e offre uno sguardo approfondito ai bassifondi di Midgar, in cui l’oppressiva Compagnia elettrica Shinra è coinvolta in un feroce conflitto con l’Avalanche, un gruppo di resistenza che combatte per proteggere la forza vitale del pianeta. I giocatori potranno vedere per la prima volta in azione i Turk, ...