Il cosmo? C’è una nuova misura dell’espansione dell’universo Gli scienziati | “È più

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2019) Qual è l’età del? Unapermette di sostenere che sia più giovane di quanto stabilito finora. I dati indicano che va ridefinito il valore di riferimento, la costante di Hubble, finora utilizzato per calcolare quanto le galassie si allontanano le une dalle altre. È quanto emerge dai due studi pubblicati sulla rivista Science dal gruppo dell’Università australiana del Queensland, coordinato da Tamara Davis, e dell’Istituto tedesco Max Planck per l’Astrofisica, coordinato da Inh Jee. Il valore della costante di Hubble è risultato “un po’ più alto di quello standard”, spiegano gli autori dello studio, che hanno usato per le misure la tecnica della lente gravitazionale, un effetto, previsto dalla Teoria della Relatività generale di Einstein, per il quale una galassia massiccia distorce la luce proveniente da un altro ...

