Il commissario Montalbano | stasera 16 settembre su Rai 1 con l' episodio Il senso del tatto

Il commissario Montalbano - un suicidio sospetto ne ‘Il senso del tatto’ : anticipazioni : Un cieco trovato morto, dei parenti bugiardi e un mistero da chiarire: Il Commissario Montalbano avvince sempre, anche se è già andato in onda. Dopo l’episodio Tocco d’artista che ha messo i bastoni tra le ruote al ritorno di Live – non è la d’Urso è la volta de Il senso del tatto, in onda lunedì 16 settembre alle 21.25 su Rai 1. Il Commissario Montalbano, anticipazioni trama episodio Il senso del tatto Nella casa dove ...

Rai1 schiera di nuovo Montalbano in replica contro Temptation Island Vip : e pensare che nessuno all’inizio voleva il commissario : C'è di nuovo Montalbano in replica stasera; Rai1 schiera il suo cavallo di battaglia contro il reality Temptation Island Vip su Canale5, e la rete ammiraglia è sicura di mettere a segno l'ennesimo successo televisivo. Lunedì 16 settembre viene riproposto l'episodio Il senso del tatto, in cui il Commissario si Luca Zingaretti si trova a indagare sulla morte di Enea Silvio Piccolomini, soprannominato Nenè. L'uomo, rimasto cieco a causa di un ...

Il commissario Montalbano Il senso del tatto streaming e trama stasera in tv : Il Commissario Montalbano Il senso del tatto va in onda stasera in tv lunedì 16 settembre 2019 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2002 e si ispira ai racconti di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV streaming E REPLICA Il Commissario Montalbano Il senso del tatto trama Nella casa dove viveva con il suo cane ...

Il commissario Montalbano streaming : dove vedere in tv e replica : Il Commissario Montalbano torna su Rai 1 con i nuovi episodi e le repliche di quelli passati. Ecco di seguito dove vedere la diretta in tv e streaming di ogni puntata o come rivedere la replica degli episodi. TUTTO SU #Montalbano Il Commissario Montalbano: dove vedere la serie in tv e replica La serie di film Il Commissario Montalbano andrà in onda in prima serata su Rai 1 la a partire salle ore 21:10 circa. Sarà possibile ...

IL commissario Montalbano - RAI 1/ Il senso del tatto - un cane risolve il giallo : Il COMMISSARIO MONTALBANO, anticipazioni del 16 settembre 2019, in replica su Rai 1. Nell'episodio Il senso del tatto, Salvo indaga sulla morte di un cieco.

Ascolti tv - dati Auditel domenica 15 settembre : Il commissario Montalbano doppia il debutto di Live non è la d’Urso : Nello scontro diretto tra ‘Il Commissario Montalbano’ e il debutto della nuova stagione di ‘Live – non è la d’Urso‘ vince la fiction di Rai 1 che domenica 15 settembre ha mandato in onda la replica dell’episodio ‘Tocco d’artista‘ andato in onda per la prima volta nel maggio 2001 e che ha comunque conquistato 4.365.000 telespettatori e il 21.75% di share, doppiando il talk show di ...

IL commissario Montalbano - RAI 1/ Streaming video Tocco d'artista : genesi episodio : Il COMMISSARIO MONTALBANO, anticipazioni 15 settembre 2019 'Tocco d'artista', Streaming video in replica su Rai 1 e genesi, dal romanzo di Andrea Camilleri.

Il commissario Montalbano - Rai 1/ Tocco d'artista - streaming video dell'episodio : Il Commissario Montalbano, anticipazioni del 15 settembre 2019, in replica su Rai 1. 'Tocco d'artista', dal romanzo di Andrea Camilleri. streaming video

Il commissario Montalbano - stasera 15settembre su Rai1 con l'episodio 'Tocco d'artista' : Il commissario Montalbano andrà in onda eccezionalmente stasera 15 settembre con l'episodio 'Tocco d’artista', il film tv che insieme a 'La gita a Tindari' compone la terza stagione della serie. Rai 1 riproporrà in prima serata dalle ore 21,25 circa un vecchio caso trasmesso per la prima volta nel 2001, a distanza di due anni dalla nascita del personaggio televisivo che aveva debuttato nel 1999 con 'Il ladro di merendine'. Il commissario che da ...

'Il commissario Montalbano' - la puntata del 15/09 in replica su RaiPlay : 'Tocco d'arte' : Tornano anche questa settimana, in memoria del compianto Andrea Camilleri, le repliche de "Il commissario Montalbano". Domenica 15 settembre, infatti, sarà riproposto in prima serata su Rai 1 l'episodio "Tocco d'arte", già andato in onda precedentemente nel giugno del 2015. Il mini film appena citato è ispirato al racconto omonimo di Andrea Camilleri, facente parte della raccolta di racconti intitolata "Un mese con Montalbano". Per tutti coloro ...

'Il commissario Montalbano' del 16 settembre in replica su Rai Play : 'Il senso del tatto' : Si rinnova anche questa settimana l'appuntamento con le repliche de "Il commissario Montalbano", la fiction tv basata sui racconti omonimi di Andrea Camilleri. Lunedì 16 settembre, infatti, verrà riproposto in prima serata su Rai 1 l'episodio giù andato in onda nel 2002, "Il senso del tatto". Il mini film in questione è ispirato a 2 diversi racconti della raccolta "Gli arancini di Montalbano" cioè ad "Amore e fratellanza" e "Sequestro di ...

“Il commissario Montalbano” - domenica e lunedì : Doppio appuntamento con "Il Commissario Montalbano", domenica 15 e lunedì 16 settembre alle 21.25 su Rai1. Nell'episodio "Tocco d'artista", in onda domenica, Catarella annuncia telefonicamente al Commissario Montalbano di prima mattina che Alberto La Russa si è suicidato nel proprio laboratorio all'interno della sua casa, e sul luogo si trova Galluzzo. Nella stessa notte l'elettricista Ignazio Cucchiara viene trovato assassinato a Vigàta, e del ...

Il commissario Montalbano - stavolta è ‘Tocco d’artista’ : dalle 21.25 su Rai1 : Domenica 15 settembre, dalle 21.25 in poi su Rai1, tornano in onda le avventure de Il commissario Montalbano che, stavolta, ripropone un episodio risalente addirittura al lontano 2001. Prosegue insomma l’ondata di repliche del personaggio principe uscito dalla penna del compianto Andrea Camilleri, recentemente scomparso, interpretato ormai da vent’anni da Luca Zingaretti che, proprio come il vino, sostiene che Montalbano migliori con ...