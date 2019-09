I Fatti Vostri | nuova stagione per il programma di Giancarlo Magalli New entry Graziano

Fonte : davidemaggio

A distanza di quasi trent'anni dalla prima volta (l'esordio il 3 dicembre 1990), riapre la piazza più famosa d'Italia. Da questa mattina, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, Giancarlo Magalli conduce I Fatti Vostri, su Rai 2 a partire dalle 11.15 fino a trainare l'appuntamento con il Tg2 delle 13.00. Nuova edizione, dunque, per il programma quotidiano fatto di attualità, costume, spettacolo, musica e curiosità, che vedrà al fianco del conduttore, come nella scorsa stagione, Roberta Morise, Paolo Fox per l'oroscopo, gli interventi tra cronaca, curiosità e storia del professor Umberto Broccoli, gli aggiornamenti sulla situazione meteorologica a cura del Colonnello Massimo Morico e la band di sette elementi diretta dal direttore d'orchestra Demo Morselli. Unica novità è l'ingresso nel cast di Graziano Galatone.

