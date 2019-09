Huawei Nova 5i Pro si traveste da Mate 30 Lite

Huawei rinnova il P30 Pro e lancia il nuovo potentissimo Kirin 990 : A causa del divieto di fare affari con Huawei, imposto dal presidente Trump alle aziende statunitensi, la casa cinese non può lanciare nuovi modelli con la versione commerciale di Android - quella con il Play Store e le app di Google. E questo rischia di afflosciare la strategia dell'azienda cinese in Europa, dove l'appeal di un telefono senza i servizi Google è praticamente inesistente. Per questo, in attesa di risolvere il ...

Huawei P30 e P30 Pro si rinnovano con nuove funzioni e colorazioni e la EMUI 10 con Android 10 : Huawei P30 e Huawei P30 Pro si rinnovano con le colorazioni Misty Lavender e Misty Blue, la EMUI 10 con Android 10 e nuove funzioni software per la fotocamera! L'articolo Huawei P30 e P30 Pro si rinnovano con nuove funzioni e colorazioni e la EMUI 10 con Android 10 proviene da TuttoAndroid.

Huawei Nova 5T ufficiale con Kirin 980 e quattro fotocamere posteriori : Questa mattina si è tenuto in Malesia l'evento di Huawei per la presentazione del nuovo smartphone Nova 5T con Kirin 980 e quattro fotocamere posteriori. L'articolo Huawei Nova 5T ufficiale con Kirin 980 e quattro fotocamere posteriori proviene da TuttoAndroid.

Nokia 6.2 - Huawei Nova 5T e Huawei Mate 30 Pro protagonisti di nuove apparizioni in Rete : Dalla Rete arrivano nuove immagini che potrebbero mostrarci quello che dovrebbe essere il design di Nokia 6.2, Huawei Nova 5T e Huawei Mate 30 Pro L'articolo Nokia 6.2, Huawei Nova 5T e Huawei Mate 30 Pro protagonisti di nuove apparizioni in Rete proviene da TuttoAndroid.

Galaxy A50 riceve le patch di giugno - Huawei Nova 3 la EMUI 9.1 e HTC U11 Android 9 Pie in Italia : Samsung Galaxy A50 riceve le patch di sicurezza di luglio, Huawei Nova 3 e Nova 3i la EMUI 9.1 con GPU Turbo 3.0. Pronti a scaricare l'aggiornamento? L'articolo Galaxy A50 riceve le patch di giugno, Huawei Nova 3 la EMUI 9.1 e HTC U11 Android 9 Pie in Italia proviene da TuttoAndroid.

Ufficiale il Huawei Nova 5i Pro - alias Huawei Mate 30 Lite : specifiche e prezzi : Il cerchio si stringe intorno al Huawei Mate 30 Lite, presentato in Cina sotto il nome di Huawei Nova 5i Pro. Il device middle-range presenta un foro nello schermo per il collocamento della fotocamera frontale (cosa che ha permesso di incrementare in maniera soddisfacente il rapporto screen-to-body), oltre a garantire una fotocamera posteriore da 48MP ed un blocco RAM fino a 8GB. Il prezzo, oltretutto, è più che interessante, cosa che non ...