Green New Deal | davvero ne andiamo tutti matti?

SPILLO/ Auto e CO2 - l'ultima - grave - fake news di Greenpeace : Nel suo ultimo rapporto, Greenpeace diffonde una notizia clamorosamente falsa sulla CO2 prodotta dalle Auto. Ecco i numeri che la smontano

Il Premier Conte alla Camera : “Obiettivo primario del Governo sarà la realizzazione di un Green New Deal” : “Siamo determinati a introdurre una normativa che non consenta più il rilascio di nuove concessioni di trivellazione per estrazione di idrocarburi. Chi verrà dopo di noi, se mai vorrà assumersi l’irresponsabilità di far tornare il Paese indietro, dovrà farlo modificando questa norma di legge. E’ anche per evitare questi rischi che ci adopereremo affinché la protezione dell’ambiente e delle biodiversità, e auspico anche dello sviluppo ...

Governo : Conte - ‘Green New deal per rigenerazione urbana’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Nella prospettiva di un’azione riformatrice coraggiosa e innovativa, obiettivo primario del Governo sarà la realizzazione di un Green New deal, che promuova la rigenerazione urbana, la riconversione energetica verso un progressivo e sempre più diffuso ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici”. Lo ha detto il premier ...

Un governo per un Green New Deal per l’Italia? : Nel 2013, agli Stati generali della Green economy di Rimini, lanciavamo la proposta di un Green New Deal. (Io e altri, Un Green New Deal per l’Italia, Ed Ambiente 2013, con la presentazione di Simon Upton, direttore ambiente dell’OCSE e l’introduzione di Tim Jackson).Provo quindi una particolare soddisfazione nel vedere, sia pure qualche anno dopo, quella proposta fra quelle qualificanti per il nuovo governo Conte e per ...

Governo - i 20 punti consegnati dal M5S a Giuseppe Conte : dal Green New Deal alla tutela degli animali : Le parole di Luigi Di Maio dopo l'incontro di oggi con il Premier incaricato Giuseppe Conte hanno fatto molto discutere e hanno fatto chiudere la Borsa di Milano in rosso, annullando quanto di buono si era verificato in questi giorni, incluso il calo dello spread. Ma cosa vuole davvero il MoVimento 5 Stelle per poter dar vita a un Conte bis con il PD? Di Maio ha detto, testualmente:"Abbiamo riassunto i nostri principali ...

Per uno Smart Green New Deal : Se vogliamo davvero fare del nostro Paese un leader mondiale nell’economia ecologica non possiamo immaginare di farlo con soldi pubblici e neppure allargando ulteriormente le deduzioni fiscali di ogni genere che costano e sono utilizzabili solo da chi ha risorse. Occorre mobilitare le risorse private attraverso fondi di investimento che diano un rendimento attraente, garantiti dallo Stato e dalla Unione Europea (con il nuovo piano ...

Cuneo fiscale - Green New deal e... Ecco la manovra del governo Conte : Sono tre le priorità della politica economica del nascente governo tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. A fare il punto sui principi fondamentali sui quali verrà costruita la Legge di Bilancio è il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Pd... Segui su affaritaliani.it

Svolta “Green” a New York : obiettivo emissioni zero nel 2050 : Il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo ha firmato il provvedimento finalizzato a utilizzare il 100% di energia rinnovabile entro il 2040, il 70% entro il 2030. E’ un programma ambizioso quello del “Green New Deal” per lo Stato USA: l’obiettivo è eliminare le emissioni di gas a effetto serra entro il 2050. Entro questa data, infatti, ci si aspetta di poter avere energia da fonti che non prevedano ...