Grande Fratello | Leonardo Pasquinelli ceo Endemol Shine Italy | Inizialmente

(Di lunedì 16 settembre 2019) Il 16 settembre 1999 andava in onda per la prima volta al mondo nei Paesi Bassi il, poi diventato un reality esportato in tutto il globo. Da noi è arrivato il 14 settembre del 2000, con la conduzione di Daria Bignardi.Intervistato dal Corriere della Sera,, allora a capo dell'intrattenimento a Mediaset ma oggi amministratore delegato di, ha dichiarato al Corriere della Sera: "Ci fu unadiscussione, in azienda c'era chi sosteneva che fosse un programma ai confini della moralità e spingeva per trasmetterlo in seconda serata su Italia1. La scelta di Daria Bignardi fu essenziale per mitigare l'impatto critico in un Paese cattolico come il nostro. Era il volto giusto per unire alto e basso, per dare un manto borghese e rispettabile a uno show popolare e indecente". Come fa notare il collega Massimo Falcioni su Twitter, la ...

