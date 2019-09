Grande Fratello festeggia il ventennale con una clip che ricorda Pietro Taricone

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 16 settembre 2019) Era il 16 settembre 1999 quando ilandava in onda per la sua primissima puntata in Olanda, segnando così l'inizio di un cambiamento epocale per la televisione. E, l'anno successivo (il 14 settembre 2000 su Canale 5, ndr), veniva trasmessa in Italia la prima edizione del Gf made in Italy, che vanta un cast di concorrenti ancora molto amati dalpubblico. Per ildel noto reality show, l'account ufficiale delha condiviso un'emozionante, contenente le nostalgiche immagini dell'amore tra il compiantoe Cristina Plevani, nato tra le mura di quella che sarebbe di lì a poco diventata la casa più spiata dagli italiani."ha visto nascere rapporti che hanno cambiato la vita di tante persone -esordisce così il profilo Instagram del Gf, nella descrizione del video che celebra ildel reality-show-. A 20 ...

matteosalvinimi : #Salvini: Ognuno è libero di usare i suoi soldi come meglio crede, senza renderne conto al 'grande fratello' dello… - GrandeFratello : Grande Fratello ha visto nascere rapporti che hanno cambiato la vita di tante persone. A 20 anni dalla prima teleca… - GrandeFratello : Il 16 settembre 1999 in Olanda va in onda la prima puntata di Big Brother... ???? Guarda qui per conoscere tutta la… -