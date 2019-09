Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2019) Il giuramento è avvenuto nella sala di Galeoni a Palazzo Chigi, a 11 giorni da quello della squadra dial Quirinale. I 42del2 entrano così ufficialmente nell’esecutivo: 21 sono del Movimento 5 Stelle, 18 del Pd e 2 di Leu. “Abbiamo una grande responsabilità, siamo qui per un ufficio pubblico, dobbiamo farlo con disciplina e onore come ci impone e prescrive la Costituzione. Al di là della forma costituzionale, che sarà la nostra stella polare, noi ci metteremo tanto cuore, tanta passione e tanto impegno”, ha dettoal termine della cerimonia, affiancato dalo alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro e dal segretario generale di palazzo Chigi Roberto Chieppa. “L’occasione di poter servire il nostro Paese non capita tutti i giorni. Dovremo fare ilper cercare di offrire risposte, ...

bobogiac : Il Governo è completo, questa mattina giurano Viceministri e Sottosegretari. Intorno alle ore 12 vi dico cosa penso… - Agenzia_Ansa : #Governo a #PalazzoChigi giurano i viceministri e i sottosegretari nelle mani del premier @GiuseppeConteIT GUARDA… - fattoquotidiano : Governo, giurano i 42 sottosegretari. Conte: “Dare il massimo per rispondere alle urgenze dei cittadini” -