Gli arresti dei capi ultrà della Juventus

AUTOSTRADE/ Dietro Gli arresti - due domande scomode che attendono risposta : Dalle indagini sarebbero emerse "falsificazioni" sui controlli di sicurezza dei ponti. Ieri il titolo Atlantia in Borsa ha perso l'8 per cento

Aggredisce due donne senza motivo. Un togolese aGli arresti domiciliari : Paola Fucilieri Le vittime colpite con violenza nel sottopassaggio della stazione Milano - Ha alle spalle diversi precedenti per reati contro la persona, ma è regolare sul territorio italiano e - dopo una notte trascorsa in camera di sicurezza, il processo per direttissima di ieri mattina in tribunale a Lecco e la convalida dell'arresto, ma in attesa della perizia psichiatrica chiesta dalla sua legale e di tornare in aula alla ...

Roma - botte e insulti ai bimbi dell’asilo : suora finisce aGli arresti domiciliari : Era da anni un punto di riferimento per il quartiere: generazioni di bambini sono passate dall’asilo gestito dalle suore Francescane Angeline in via di Villa Troili, nel rione Aldobrandeschi, situato a Roma tra Monteverde e l'Aurelio. Quindi ha suscitato grande clamore la notizia di una religiosa della struttura finita agli arresti domiciliari per aver maltrattato i bimbi ospitati. Le piccole vittime – tutte di un’età compresa tra i quattro e i ...

Il pm ha richiesto Gli arresti domiciliari per il sindaco di Bibbiano e altri 4 indagati : Sono stati richiesti gli arresti domiciliari per il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti e altre quattro persone coinvolte nell’inchiesta sul presunto traffico di minori in provincia di Reggio Emilia. La Gazzetta di Reggio scrive che il pm Valentina Salvi ha

Abruzzo - 10 arresti per terrorismo : "Uccidono i nostri fiGli - noi i loro" : Reati tributari con finalità di terrorismo. Sono 10 le persone arrestate con questa accusa dai carabinieri del Ros e dagli uomini del Gico della Guardia di finanza dell'Aquila nelle scorse ore. Le ordinanze di custodia cautelare sono state notificate a 8 cittadini tunisini e a 2 italiani. Tra i soggetti coinvolti nell’inchiesta anche l'imam della moschea Dar Assalam di Martinsicuro (Teramo) e una commercialista italiana.Secondo le accuse gli ...

"Uccidono nostri fiGli - noi i loro" - finanziavano terroristi 10 arresti in Abruzzo - c'è anche Imam : Teramo - Nell’ambito di una complessa e articolata indagine coordinata e diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia ed Antiterrorismo di L’Aquila, in data odierna è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 soggetti (8 di origine tunisina e 2 italiana) indagati per reati tributari e di autoriciclaggio, con finalità di terrorismo. L’attività d’indagine è stata condotta dai carabinieri del ...

Terrorismo - scattano 10 arresti in Abruzzo : "Uccidiamo fiGli e donne" : Luca Sablone ? Intercettazioni choc: "Radicalizzare i giovani"I soldi venivano destinati ad una organizzazione radicale islamica; in corso sequestri di somme e immobili dal valore di oltre un milione di euro Otto tunisini e due italiani sono stati arrestati questa mattina in Abruzzo: i fermi sono scattati in seguito al blitz dei carabinieri del Ros e dei finanzieri del Gico de L'Aquila avvenuto all'alba. Tra questi è ...

TERRORISMO - 10 ARRESTI IN ABRUZZO/ 'Uccidono nostri fiGli - noi i loro" : TERRORISMO, 10 persone arrestate in ABRUZZO. Intercettazioni choc: 'Che botta però a Parigi, eh... mi tengo la mia opinione per me e me la tengo nel cuore'.

Carabinieri Vittoria : tre arresti e droga sequestrata a Comiso e ScoGlitti : Carabinieri Vittoria: tre arresti e droga sequestrata a Comiso e Scoglitti. Controlli del territorio

Nonnina stalker aGli arresti domiciliari : Dopo litigi, dispetti e vendette anche violente al vicino, ottantenne come lei, è scattato l'intervento del giudice e dei carabinieri a Ruffano, nel leccese

Maltrattamenti - minacce e percosse alla ex : 30enne aGli arresti domiciliari : Roma – Gli agenti del Commissariato di Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale locale, nei confronti di un 30enne con precedenti di Polizia, per il reato di atti persecutori aggravati. Il provvedimento e’ scaturito al termine di attivita’ d’indagine condotta dai poliziotti, a seguito di continui ...

Carabinieri : controlli a Vittoria - ScoGlitti ed Acate : 4 arresti : Vittoria, Scoglitti e Acate: Servizi straordinari di controllo del territorio durante l’ultimo fine settimana. Quattro arresti

Usa - a Portland la più grande dimostrazione di estrema destra nell’era Trump : scontri con Gli antifascisti e 13 arresti : Cinquecento manifestanti di estrema destra da una parte, centinaia di manifestanti antifascisti dall’altra, tredici arresti, sei persone ferite negli scontri con la polizia e tra gli attivisti delle due diverse fazioni. Oltre al sequestro di manganelli, scudi artigianali e spray repellenti. È il bilancio della manifestazione che sabato 17 agosto ha avuto luogo a Portland, roccaforte progressista sulla costa occidentale degli Stati Uniti, ...

Milano - skimmer sulla biGlietteria automatica della stazione per clonare bancomat. Due arresti : Avevano installato in una macchinetta per i biglietti della stazione Centrale un congegno per leggere le carte di credito e una microcamera per carpirne i codici pin. Il tutto nella giornata di Ferragosto, con lo snodo ferroviario milanese nel pieno del via vai di turisti. Notati dalla polizia ferroviaria, gli autori del tentato colpo sono stati arrestati. L’episodio è accaduto nella mattinata di giovedì. Gli agenti si sono accorti di due ...