Giurano i sottosegretari | la cerimonia a Palazzo Chigi

(Di lunedì 16 settembre 2019) È stata celebrata ladel giuramento dei 42del governo Conte bis. Ihanno giurato nelle mani del Presidente del Consiglio a, nella Sala dei Galeoni.Presenti, come testimoni, ilo alla presidenza, Riccardo Fraccaro e il segretario generale di, Roberto Chieppa.La formula di giuramento è stata pronunciata da Fraccaro, e tutti ihanno pronunciato la formula “lo giuro”. Dopo di che singolarmente stano firmando il verbale del giuramento.“Con il cuore in gola”, ha scritto Alessia Morani,o allo Sviluppo economico.Con il cuore in gola #giuramento— Alessia Morani (@AlessiaMorani) September 16, 2019

