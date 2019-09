Fonte : blogo

(Di lunedì 16 settembre 2019) L'interpretazione di Carlo Marzo, ultimo comunista vivente, nella seconda stagione di Romolo+Giuly, serie tv in onda su Fox (canale 112 di Sky) da stasera, lunedì 16 settembre 2019, è stata l'occasione perdi rivolgere alcune domande a. Perché l'attore è da qualche tempo assente dal piccolo schermo?Lanon è una cosada. O la fai con le persone con cui ti diverti a farle, o è meglio se non la fai. Io l'ho sempre fatta con gli amici, Fabio Fazio, Gialappa's Band, Maurizio Costanzo... Loro continuano a farla ancora? Io mi diverto meno, mi diverto poco. (...) Mi piacerebbedivulgazione, in maniera. Da grande voglioPiero Angela che fa ridere. Vorrei raccontare l'ambiente, l'Africa, il terzo Mondo. Lo faccio già in teatro, anche con Mario Tozzi.: "Lanon èda ...

SerieTvserie : Giobbe Covatta a Blogo: 'La televisione non è divertente da fare' (VIDEO) - GalantoMassimo : Che bello poter incontrare e intervistare artisti come Giobbe Covatta. @tvblogit - SHIN_Fafnhir : @Dlavolo Più forti le spalle più grosso il carico! E noi: 'che culo!'. Che in antica lingua ore babilonica vuol dir… -