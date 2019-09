Gianluigi Paragone agente provocatore Ora finalmente | così farà saltare

Gianluigi Paragone - la verità sul patto Pd-M5s in Umbria : "Un bacio mortale - non l'ha deciso Di Maio" : "La mossa non è di Luigi Di Maio, il gioco non è più nelle sue mani". Gianluigi Paragone, intervistato dal Corriere della Sera, commenta così lo scenario di un "patto civico" tra Pd e M5s alle regionali in Umbria. Il senatore grillino, storicamente vicino alla Lega, è stato tra i più duri contestato

Gianluigi Paragone - sterzata del grillino dopo aver promesso le dimissioni : "Se volete - cacciatemi" : Prosegue l'epopea di Gianluigi Paragone, il grillino che non vole mollare la poltrona. Breve sintesi delle puntate precedenti: disse che in caso di accordo col Pd avrebbe lasciato il M5s, ma non lo ha fatto; aveva annunciato il voto contrario alla fiducia al governo Conte-bis in Senato ma alla fine

Gianluigi Paragone attacca Giuseppe Conte : "Come Il Rinoceronte". Eppure resta al suo posto : Anche ad Agorà, in diretta su Rai 3, Gianluigi Paragone - il grillino fedelissimo di Alessandro Di Battista - cerca di spiegare la sua ultima piroetta. Ricapitolando: aveva promesso che in caso di accordo col Pd avrebbe lasciato il M5s e non lo ha fatto; aveva poi promesso che avrebbe votato la sfid

Gianluigi Paragone - piroetta sulla fiducia a Giuseppe Conte : niente voto contrario - si astiene : Un'ultima piroetta per Gianluigi Paragone. Il senatore grillino, dopo aver manifestato a più riprese la sua intenzione di sfiduciare il nuovo esecutivo targato M5s-Pd, alla fine ha optato per l'astensione. Certo, nei fatti non cambia nulla, visto che l'astensione al Senato viene Conteggiata come vot

Gianluigi Paragone - manovre contro la fiducia al Conte-bis : "La strada è lunga" : La fiducia al governo Conte non è così scontata. C'è chi briga, anche nel M5s, per non farla passare. In primissima linea Gianluigi Paragone, il grillino che aveva promesso di lasciare il M5s in caso di alleanza con il Pd senza poi dar seguito a quanto detto. Paragone, ora, prova a sabotare l'inciuc

Chi è Gianluigi Paragone - il giornalista prestato alla politica che non voterà la fiducia al Conte bis : Dopo la querelle con Vasco Rossi sul «C’è chi dice no» e il plebiscito della piattaforma Rousseau all’accordo M5S-Pd, il senatore prosegue sulla strada del “no” all’unione giallorossa

Gianluigi Paragone sceglie la poltrona dopo il voto su Rousseau : "Ho giocato la mia partita" : Tra i grandi sconfitti dal voto su Rousseau, dove ha trionfato il sì all'inciucio, oltre ad Alessandro Di Battista c'è il suo fiero scudiero, ovvero Gianluigi Paragone. Il senatore grillino, infatti, era contrarissimo all'accordo col Pd: lo ha detto anche con le parole di Vasco Rossi e si è beccato

Gianluigi Paragone : "Comunità M5s ha scelto - ne trarrò le conseguenze" : “Oggi una splendida comunità ha indicato una direzione politica chiara.Ho giocato la mia partita senza risparmiarmi, convinto di tesi anti-sistema e consolidate nel MoVimento. Nel rispetto di questa comunità - che resta la mia comunità e che mi ha mandato in parlamento - deciderò di conseguenza”, ammette la sconfitta Gianluigi Paragone, senatore M5s, strenuo sostenitore del no all’accordo tra ...

Vasco Rossi contro Gianluigi Paragone : Sui social è scontro tra Vasco Rossi e Gianluigi Paragone. L’esponente del M5S, già ex direttore de La Padania, è uno dei pentastellati più critici riguardo alle trattative col Pd per la formazione di un nuovo governo e per farlo ha citato proprio uno dei brani di maggior successo di Vasco Rossi. Il cantante non l’ha presa benissimo. Gianluigi Paragone, in un video pubblicato su “Facebook”, ha citato diversi passaggi di “C’è ...

Vasco Rossi umilia Gianluigi Paragone : "Giù le mani dalle mie canzoni" : Il giornalista e oggi parlamentare del Movimento 5 Stelle aveva usato il celebre brano di Vasco "C'è chi dice no" per segnalare la sua contrarietà all'accordo politico con il Partito Democratico. E il rocker gli risponde su Facebook: «C'è chi dice no lo dico io: i politici devono mettere giu’ le mani dalle mie canzoni ! Che imparino a usare parole originali loro e a non strumentalizzare la musica !! C’è chi usa le mie canzoni per le sue campagne ...

Vasco Rossi attacca Gianluigi Paragone : “C'è chi dice no lo dico io - giù le mani dalle mie canzoni”. La replica del senatore : Questi ultimi mesi sono caratterizzati indubbiamente da un grandissimo accentramento della politica nella vita quotidiana di (quasi) tutti. Con la recente crisi di governo, le elezioni, poi niente elezioni e alla fine nuovo governo; un po’ tutti ci siamo abituati a non sentir parlare d’altro che di politica e a seguire online, sui social, i rappresentanti di ogni schieramento che si danno battaglia a suon di post e commenti.\\ In concomitanza ...

Vasco Rossi attacca Gianluigi Paragone : “C'è chi dice no lo dico io - giù le mani dalle mie canzoni” : Questi ultimi mesi sono caratterizzati indubbiamente da un grandissimo accentramento della politica nella vita quotidiana di (quasi) tutti. Con la recente crisi di governo, le elezioni, poi niente elezioni e alla fine nuovo governo; un po’ tutti ci siamo abituati a non sentir parlare d’altro che di politica e a seguire online, sui social, i rappresentanti di ogni schieramento che si danno battaglia a suon di post e commenti. In ...

Vasco Rossi contro Gianluigi Paragone : “Giù le mani dalle mie canzoni. Non autorizzo a usarle per fini politici” : “C’è chi dice no lo dico io: i politici devono mettere giù le mani dalle mie canzoni!”. Vasco Rossi in un post su Instagram lo dice chiaramente: non si strumentalizzino i suoi pezzi per questioni politiche. Un riferimento diretto al senatore del Movimento 5 Stelle Gianluigi Paragone, che oggi in un video ha usato il pezzo del Blasco per anticipare il suo “no” al quesito sul governo giallorosso che sarà sottoposto ...

Vasco Rossi contro Gianluigi Paragone per l’uso politico di C’è Chi Dice No : “Giù le mani dalle mie canzoni” : Vasco Rossi contro Gianluigi Paragone: se è vero che C'è Chi Dice No, il rocker lo fa per prendere le distanze da chiunque usi le sue canzoni senza autorizzazione, soprattutto se per le proprie battaglie politiche. Il senatore del Movimento 5 Stelle ha usato le parole e le note di Vasco Rossi per dirsi contrario all'accordo di coalizione per la nascita del nuovo governo guidato dal premier incaricato Giuseppe Conte e sostenuto dai ...