Gad Lerner e gli insulti a Pontida | il messaggio al veleno per Salvini

Pontida - Gad Lerner : “Salvini non si è scusato”. Lui replica : “Non è giornalista ma calunniatore” : Continua lo scontro tra Gad Lerner e Matteo Salvini dopo gli insulti rivolti ieri a Pontida da alcuni militanti della Lega al giornalista. Lerner fa sapere che Salvini non si è scusato, sostenendo che probabilmente "ci marcia un po'", mentre l'ex ministro dell'Interno replica: "Questi non sono giornalisti, ma spesso calunniatori".Continua a leggere

Salvini esulta a Pontida : «È l'Italia che vincerà». Clima teso - Gad Lerner insultato e videomaker aggredito : Pontida promuove a pieni voti Matteo Salvini. Decine di migliaia di militanti, stipati nel tradizionale pratone leghista, acclamano il loro leader, al primo vero test dopo l'uscita...

Salvini a Pontida : «È l'Italia che vincerà». Clima teso - Gad Lerner insultato e videomaker aggredito : Pontida promuove Matteo Salvini. Decine di migliaia di militanti, stipati nel tradizionale pratone leghista, acclamano il loro leader, al primo vero test dopo l'uscita traumatica dal Palazzo. Una...

Gad Lerner va al raduno di Pontida : i leghisti lo insultano : Il giornalista è stato ricoperto da offese e fischi: "Buffone, massone, ebreo. Tornatene a casa". Al grande raduno della Lega a Pontida è arrivato anche Gad Lerner. Il giornalista è stato accolto da urla, fischi e insulti: "Massone, straccione, vai a casa, tagliati la barba, figlio di cento padri, spargi sempre merda su di noi e oggi sei tu che hai la merda, ebreo, provocatore". Il saggista italiano è stato seguito minacciosamente dai ...

Pontida - insulti a Gad Lerner e videomaker aggredito. Salvini : «Offese a Mattarella? Serve rispetto» : È il giorno di Pontida, il grande raduno leghista entra nel vivo: gli organizzatori su attendono 80 mila presenze. In prima fila, tra quelle della Lega Nord e di Salvini...

Gad Lerner e un videomaker di Repubblica insultati e aggrediti a Pontida : Un pugno contro la telecamera: un video maker di Repubblica, Antonio Nasso, è stato aggredito stamane da un militante leghista mentre realizzava interviste sotto il palco di Pontida. "Sei qua a rompere i coglioni, vattene", gli ha intimato il militante. La telecamera è stata danneggiata. "Pezzo di merda", "buffone", "comunista", "venduto", "pagliaccio", "vai a casa" è invece l'accoglienza riservata a Gad Lerner, ...

Gad Lerner a Pontida viene travolto dagli insulti : 'Comunista del c...' (VIDEO) : L'arrivo di Gad Lerner alla tradizionale festa della Lega a Pontida non si immaginava potesse essere accolto con giubilo. E così infatti non è stato perché, non appena si è materializzata la presenza del giornalista, tra militanti e simpatizzanti del Carroccio si è scatenata un vera e propria bagarre in cui non sono stati risparmiati insulti al noto volto televisivo che, a sua volta, non si è certo mai contraddistinto per vicinanza al partito ...

''Bastardo - buffone'' : Gad Lerner ricoperto d'insulti a Pontida : Accoglienza terribile per il giornalista al raduno della Lega: alcuni militanti lo hanno accerchiato al suo arrivo...

Il video dei militanti della Lega che insultano Gad Lerner a Pontida : Decine di militanti del partito di Matteo Salvini gli hanno urlato di tutto, e il servizio di sicurezza l'ha dovuto scortare al sicuro

Pontida - Gad Lerner insultato dai leghisti : “Ebreo - comunista - straccione - tornatene a casa” : “Ebreo, massone, straccione, vai a casa, figlio di cento padri, spargi sempre merda su di noi, oggi sei tu che hai la merda, provocatore”. Così decine di leghisti hanno contestato duramente il giornalista di Repubblica Gad Lerner, appena arrivato al pratone di Pontida. I contestatori lo hanno seguito minacciosamente sino all’area stampa, allestita a fianco del palco dove più tardi prenderà la parola il segretario federale Matteo ...

Gad Lerner ricoperto di insulti a Pontida : "Sei un buffone" - "ti facciamo mangiare m***a" : Gad Lerner, appena arrivato sul pratone di Pontida, è stato insultato dal popolo leghista. Il giornalista è stato subissato da una serie di cori offensivi: "M***a-m***a", "sei un buffone", "ti facciamo mangiare m***a". Alcuni militanti hanno poi rivolto insulti a un videomaker che si era avvicinato

Pontida - al via il raduno leghista. Insulti per Gad Lerner - accolto dai fischi : “Pezzo di m…” : Al via il raduno leghista di Pontida tra le tensioni. I militanti hanno rivolto fischi e pesanti Insulti al giornalista Gad Lerner. Stessa accoglienza anche per un videomaker che è stato insultato, prima che un militante gli desse una manata sul microfono. Insulti rivolti anche al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.Continua a leggere

Pontida - al via il raduno leghista. Insulti per Gad Lerner - accolto dai fischi : “Buffone” : Al via il raduno leghista di Pontida tra le tensioni. I militanti hanno rivolto fischi e pesanti Insulti al giornalista Gad Lerner. Stessa accoglienza anche per un videomaker che è stato insultato, prima che un militante gli desse una manata sul microfono. Insulti rivolti anche al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.Continua a leggere

"Che figura da pirla..." : Gad Lerner e la stoccata a Salvini : Il giornalista dice la sua sulla trattativa tra Pd e Movimento 5 stelle per la formazione di un nuovo governo e non...