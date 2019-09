Francesco Sole | la svolta erotica Nel mio nuovo libro parlerò di sesso e

Giulia Cavaglià - ex di Uomini e Donne - ammette ritocco al naso e posa con Francesco Sole : Accantonata la voce secondo la quale sarebbe stata intenzionata a tornare a Uomini e Donne per corteggiare Giulio Raselli, Giulia Cavaglià ha trovato un altro modo per far parlare di sé. Nella giornata di ieri 11 settembre infatti, la ragazza ha reso pubblico il ritocchino che si è fatta al naso: prima che qualche fan notasse il cambiamento del suo profilo, la torinese ha deciso di palesare il filler che si è fatta in uno studio di Milano. La ...

Sole Cuore Amore : il Film con Isabella Ragonese e Francesco Montanari Stasera su Rai 3 : Daniele Vicari dirige anche Eva Grieco e Francesco Acquaroli e, incrociando le vicende di due donne, racconta il difficile mondo di oggi.

Giulia Cavaglià chiarisce sul presunto flirt con Francesco Sole : 'Sto bene - ma è un amico' : Per Giulia Cavaglià, tronista dell'ultima edizione di Uomini e donne, è giunto il momento di voltare pagina dopo la fine della sua brevissima relazione con Manuel Galiano? Nel corso delle ultime giornate si sono fatti sempre più insistenti i rumors riguardanti un possibile flirt in corso tra la Cavaglià e Francesco Sole, noto al grande pubblico per essere stato tra i primi youtuber ad avere successo e a finire in televisione (alla conduzione di ...

Giulia Cavaglià e Francesco Sole insieme? La ragazza smentisce : "Solo una grande amicizia" : Nelle ultime ore si è tornato molto a parlare della vita sentimentale di Francesco Sole, che in alcuni video da lui pubblicati su Instagram sembrerebbe essere in compagnia di una ragazza speciale. Si tratta di Giulia Cavaglià, e i pettegolezzi non hanno tardato ad arrivare. I gossip infatti si sono stati immediatamente scatenati, soprattutto da parte dei fan dei due ragazzi, che hanno iniziato a fantasticare su di una loro possibile storia ...

Gossip Uomini e donne : Giulia Cavaglià smentisce il flirt con Francesco Sole : Giulia Cavaglià continua ad essere una delle indiscusse protagoniste del Gossip estivo di Uomini e donne. Dal giorno in cui è stata ufficializzata la sua rottura con Manuel Galiano, all'ex tronista sono stati associati nuovi flirt, poi prontamente smentiti dalla diretta interessata. Si è prima parlato di un possibile ritorno di fiamma con Giulio Raselli, suo ex corteggiatore del Trono Classico, e successivamente di una frequentazione con un ...