Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2019) Il giudice per le indagini preliminari di, Guido Salvini,si èto la decisione sulla richiesta di archiviazione presentata dallanei confronti dell’ex consigliere di Statoindagato per stalking e violenza privata nei confronti di quattrodella sede milanese della scuola di preparazione alla magistratura ‘Diritto e scienza’. L’indagato in una memoria depositata ha dichiarato di non aver “fatto mai nulla di male e questedei miei corsi, poi, sono diventate tutte magistrati” così, come sintetizzato dal suo legale, l’avvocato Beniamino Migliucci., magistrato finito nelle pagine di cronache per le anomale richieste di ‘dress code’ che imponeva alla suee borsiste, a luglio era anche stato arrestato dal gip di Bari per maltrattamenti nei confronti di quattro giovani. ...

fattoquotidiano : Francesco Bellomo, per procura di Milano studentesse non perseguitate. Il gip si riserva su richiesta di archiviazi… - Cascavel47 : Francesco Bellomo, per procura di Milano studentesse non perseguitate. Il gip si riserva su richiesta di archiviazi… - Profilo3Marco : RT @nonelarena: La testimonianza di @Rosa_Calvi_ e degli obblighi contrattuali imposti dall’ex magistrato Francesco Bellomo. #nonelarena ht… -