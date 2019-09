Foto Usa:attacchi a Riad da Iran o Iraq

Gli impianti petroliferi sauditi potrebbero essere stati colpiti da una combinazione di numerosi droni e missili da crociera:lo hanno riferito dirigenti Usa in un briefing con i giornalisti. In tal caso il livello dell'obiettivo,la precisione e la sofisticatezza dell'attacco supererebbero la capacità dei ribelli yemeniti huthi. Lo scrive il New York Times. E lesatellitari diffuse dagli Usa dimostrerebbero che i raid sarebbero partiti dae non dallo Yemen,come rivendicato dagli huthi.(Di lunedì 16 settembre 2019)