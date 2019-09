Formula 1 – Vettel | occhio a come guidi! Altri 3 punti e scatta il Gp di squalifica | ecco

Formula 1 - Toto Wolff mette in guardia la Ferrari su Vettel : “c’è un grave errore che non devono commettere” : Il team principal della Mercedes ha parlato della situazione che sta vivendo Vettel, dando un consiglio alla Ferrari La situazione di Sebastian Vettel non è certamente delle migliori, il tedesco continua a soffrire il dualismo con Leclerc, commettendo errori su errori che stanno facendo perdere la pazienza alla Ferrari. photo4/Lapresse Un errore però che il Cavallino non dovrebbe commettere, come ammesso da Toto Wolff: “sarebbe un ...

Formula 1 - durissimo team radio di Stroll contro Vettel : “è rientrato sul circuito come un idiota” : Il pilota canadese non è stato per niente tenero con Vettel subito dopo l’incidente che li ha coinvolti all’Ascari durante il sesto giro Quanto accaduto alla curva Ascari durante il sesto giro del Gran Premio di Monza ha rovinato completamente la gara di Vettel e Stroll, protagonisti di un incidente innescato dall’imperizia del tedesco. Andato in testa-coda dopo un passaggio sul cordolo, il driver della Ferrari è tornato ...

Formula 1 – Rosberg non ha dubbi : “Leclerc incredibile! Vettel secondo pilota? Ecco cosa penso” : Nico Rosberg commenta i due successi di Leclerc a Spa e Monza e la situazione difficile di Vettel: le parole dell’ex campione tedesco Il Gp d’Italia ha incoronato Charles Leclerc re di Monza: il monegasco ha riportato la Ferrari sul gradino più alto del podio italiano dopo ben 9 anni, bissando il successo di Spa. Due gare amare invece per Vettel, che in Belgio si è dovuto sacrificare per aiutare il suo compagno di squadra e ...

Formula 1 - Ross Brawn bacchetta Vettel : “è tutta colpa sua. Binotto? Adesso ha un compito fondamentale” : Il direttore sportivo della Formula 1 ha parlato della situazione di Vettel, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda E’ davvero un momentaccio per Sebastian Vettel, protagonista in negativo del fine settimana di Monza per l’errore alla Ascari che ha rovinato la sua gara e quella di Stroll. Photo4/LaPresse A rendere ancora più complicato il tutto è stata la vittoria di Leclerc, che ha reso ancora più indigesto il ...

Formula 1 - ritorno di fiamma Vettel-Red Bull? Marko fa chiarezza : “vi dico come stanno le cose” : Il super consulente della Red Bull ha parlato del possibile ritorno di Vettel, chiarendo la situazione senza mezzi termini Il futuro di Sebastian Vettel in Ferrari non è così chiaro come Mattia Binotto voglia far credere, le ultime prestazioni del tedesco hanno leggermente incrinato il rapporto, rendendo difficile la convivenza anche con Leclerc. photo4/Lapresse Sono così tornate in auge le indiscrezioni circa un possibile ritorno di Seb ...

Formula 1 - Leclerc e quella lotta con le Mercedes a Monza : “se ci fosse stato Vettel là davanti…” : Il pilota tedesco è tornato a parlare dopo la vittoria di domenica a Monza, soffermandosi sulla mancanza di Vettel in cima al gruppo Sono giorni intensi per Charles Leclerc, finito al centro dei riflettori per la doppia vittoria ottenuta al volante della Ferrari prima a Spa e poi a Monza. Photo4/LaPresse Una doppietta che mancava a Maranello dal 1996, quando Michael Schumacher dominava la scena regalando al Cavallino titoli su titoli. ...

Formula 1 – L’errore di Vettel e i complimenti a Leclerc - Binotto sicuro : “Charles è forte! Noi lo sapevamo - gli altri se ne stanno accorgendo ora” : Binotto analizza la domenica di gara di Monza: dai complimenti a Leclerc all’errore di Vettel, le parole del team principal Ferrari il giorno dopo il Gp d’Italia Sicuramente Charles Leclerc starà ancora festeggiando per la strepitosa vittoria di ieri a Monza: il giovane monegasco ha riportato la Ferrari sul gradino più alto del podio al Gp d’Italia ben 9 anni dopo l’ultimo successo. Leclerc ha regalato una grande ...

Formula 1 - penalità differenti per Vettel e Stroll a Monza : arriva la spiegazione della Direzione Gara : Il direttore di Gara Masi ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a comminare due sanzioni differenti per Stroll e Vettel, nonostante abbiano commesso manovre simili Due pesi e due misure? Niente di tutto questo, la Direzione Gara ha preso una decisione ragionata e ponderata per quanto riguarda le penalità inflitte a Sebastian Vettel e Lance Stroll a Monza, nonostante le manovre scorrette da essi commesse fossero ...

Formula 1 - momento delicato per Vettel e la Ferrari : il tedesco rischia di saltare un GP per squalifica : Il contatto con Stroll è costato al tedesco anche tre punti di penalità sulla patente speciale arrivando a nove complessivi, a dodici scatta la squalifica per una gara La stagione di Sebastian Vettel si mette davvero male, soprattutto considerando l’esito del Gran Premio di Monza, dove il tedesco non è riuscito a capitalizzare la superiorità della Ferrari rispetto ai rivali, al contrario di Leclerc. Photo4/LaPresse L’inerzia ...

Formula 1 – La vittoria di Leclerc a Monza e la sfortuna di Vettel - Mekies assicura : “Seb sa di avere un compagno che è un campione” : La Ferrari esalta Leclerc: le parole del ds Mekies dopo la vittoria del giovane monegasco al Gp d’Italia 2019 Domenica da sogno per la Ferrari a Monza: Charles Leclerc ha riportato il Cavallino sul gradino più alto del podio al Gp d’Italia dopo ben 9 anni, lasciandosi alle spalle le Mercedes di Bottas ed Hamilton. “Sta facendo cose che non vedevamo da tempo“, ha affermato oggi il ds Ferrari ai microfoni di Radio ...

Formula 1 - Binotto mette in riga Leclerc e Vettel : “l’episodio in qualifica? Non deve ripetersi più” : Il team principal della Ferrari è tornato a parlato di quanto successo in qualifica tra Vettel e Leclerc, chiudendo una volta per tutte la situazione Nella splendida giornata di Monza, c’è anche qualcosa di negativo in casa Ferrari. Ovviamente l’umore di Vettel, tredicesimo al traguardo dopo l’ennesimo errore non forzato, ma anche gli strascichi di quanto accaduto in qualifica tra i piloti del ...

Formula 1 - Stroll difende a sorpresa Vettel : “avremmo dovuto ricevere la stessa penalità” : Il canadese ha difeso il collega tedesco, sottolineando come avrebbero dovuto ricevere entrambi la stessa penalità Una gara positiva rovinata da Sebastian Vettel, colpevole di aver colpito Lance Stroll subito dopo essersi girato per un errore commesso sul cordolo. Il canadese deve così rinunciare a punti pesanti per la sua classifica, rimuginando sull’incidente causato dal quattro volte campione del mondo, costato all’ex ...

Formula 1 - tutta la delusione di Vettel : “non potevo vedere Stroll. L’episodio in qualifica? Dico che…” : Il pilota tedesco è l’unico deluso in casa Ferrari in questa splendida giornata a Monza, considerando la sua tredicesima posizione al traguardo L’unico deluso oggi in casa Ferrari è Sebastian Vettel, autore dell’ennesimo errore della sua stagione. Il tedesco chiude tredicesimo a causa di due pesantissimi errori arrivati ad inizio gara, costati anche una penalità al quattro volte campione del ...

Formula 1 - Leclerc vince a Monza e scavalca Vettel : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Monza : Il pilota monegasco sorpassa Vettel al quarto posto della classifica, portandosi a meno tre da Verstappen: in testa sempre Hamilton, con Bottas alle calcagna E’ la giornata di Charles Leclerc, momenti che il pilota della Ferrari non dimenticherà mai nella vita. Il monegasco vince il Gran Premio di Monza al primo tentativo al volante di una ‘Rossa’, dando dimostrazione di forza e di coraggio. Una gara intera passata a ...