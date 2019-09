Fifa 20 | i migliori portieri su FUT!

Fifa 20 : i migliori assist-man di FUT - i più bravi nei passaggi : EA Sports continua a svelare i ratings e le statistiche dei calciatori su Fifa 20! Oggi tocca agli assist-man, i calciatori che hanno il valore più elevato della statistica “passaggio” Ecco i giocatori con i migliori punteggi nei passaggi di Fifa 20, capaci di fare breccia nella difesa avversaria con un passaggio filtrante diretto a […] L'articolo Fifa 20: i migliori assist-man di FUT, i più bravi nei passaggi proviene da FUT ...

Fifa 20 : ecco la TOP 100 dei migliori giocatori con i Rating ufficiali : EA Sports ha pubblicato i primi 100 migliori giocatori completi di Rating overall e statistiche ufficiali presenti in FIFA 20. Quest'anno è Lionel Messi a scavalcare Cristiano Ronaldo e a tornare così il giocatore più ambito di FIFA.Oltre a loro due troviamo anche Neymar che si attesta come terzo giocatore dei 100 Top Player: nell'elenco troviamo anche alcuni giocatori della Serie A come Bonucci, Chiellini, Koulibaly, Dybala, Mertens e Insigne, ...

Countdown demo Fifa 20 - aspettando il download : quali le migliori squadre tra quelle incluse? : L'arrivo della demo di FIFA 20 sulla scena videoludica è ormai solo questione di ore, con Electronic Arts che si appresta a foraggiare la propria folta community con la versione di prova che permetterà di avere un assaggio di quella che sarà la portata principale in arrivo nel corso degli ultimi giorni del mese di settembre. Le tante indiscrezioni che si sono accavallate nelle ultime settimane hanno sostanzialmente rivelato quasi tutto ...

Aspettando la demo di Fifa 20 : le statistiche dei 100 migliori giocatori in video : La demo di FIFA 20 non è solo ambitissimo oggetto del desiderio per quanti si professano appassionati di calcio virtuale, ma è anche piuttosto vicina. Di recente, gli sviluppatori di EA Sports e il publisher Electronic Arts hanno infatti annunciato che la versione di prova - del tutto gratuita - della loro prossima simulazione sportiva potrà essere messa in download a partire dal 12 settembre, mentre la versione completa vedrà la luce giorno 27 ...