“Favorisca patente e libretto” Motociclista fugge e trascina poliziotto per 500 metri

Fonte : fanpage

(Di lunedì 16 settembre 2019) Un agente di polizia in servizio sul Lago di Tenno, in Trentino, è statoto sull'asfalto per mezzo chilometro da unin sella a una moto truccata. Ilsi è salvato solo "gettandosi" in uno spiazzo pieno d'erba che ha attutito il colpo e limitato le ferite.

7Hendrick_s : @AndreaInterNews Favorisca la sua patente di tifo. -