Fantacalcio Serie A Gol | assist e ammonizioni 3giornata | bonus e malus in pagella

Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte : chi schierare in formazione nella 3giornata? : Consigli Fantacalcio Serie A: Dritte per le formazioni nelle partite della 3giornata di campionato. Scopriamo chi è in evidenza e chi invece evitare.

LE PAGELLE/ Inter Lecce - 4-0 - : Fantacalcio - Lukaku oscura Lautaro. I voti - Serie A - : PAGELLE Inter-Lecce, 4-0,: Fantacalcio, i voti della partita valida nella 1giornata della Serie A 2019-2020. Romelu Lukaku oscura Lautaro Martinez.

Serie A - Fantacalcio : i possibili rigoristi dalla certezza Quagliarella alla novità Schone : L'inizio della Serie A si avvicina a grandi falcate ed una delle cose da sapere più importanti per gli amanti del Fantacalcio, è chi saranno i rigoristi delle 20 squadre del massimo campionato italiano. Ovviamente bisognerà aspettare quanto meno le prime giornate per avere delle certezze assolute, ma comunque ci sono già delle buone indicazioni almeno sulla carta, come Quagliarella e Cristiano Ronaldo; ma allo stesso tempo ci sono molte riserve ...

Consigli Fantacalcio : i probabili rigoristi della serie A da Ilicic a De Paul : La serie A sta ormai per cominciare e dunque per molti italiani appassionati di Fantacalcio agosto sarà il mese giusto per la prima asta stagionale. In queste settimane dunque si cominciano a prendere appunti e si va a caccia di utili Consigli per cercare di allestire una formazione competitiva. Nella lista dei possibili acquisti non possono mancare i rigoristi, una categoria molto ricercata. I giocatori che calciano dal dischetto hanno ...

Asta Fantacalcio Serie A : un suggerimento per ogni squadra - da Caputo ad Hateboer : Si avvicina il momento dell'Asta del Fantacalcio di Serie A per molti appassionati di questo fantasy game. C'è chi deciderà di farla poco prima dell'inizio del torneo, fissato per il 24 agosto (con l'anticipo Parma-Juventus), c'è invece chi la farà dopo le prime due giornate. La motivazione principale risiede nel fatto che il calciomercato chiuderà il 2 settembre e dunque solo in quel momento le rose delle squadre non saranno più ...

Fantacalcio Serie A : Cristiano Ronaldo il più caro - Pinamonti la possibile sopresa : Tra meno di un mese inizierà la stagione calcistica 2019/2020 e come tutti gli anni non potrà mancare il Fantacalcio. Centinaia di migliaia di appassionati, possono iniziare a studiare le quotazioni dei nuovi arrivati in serie A, andare ad individuare le possibili sorprese, oppure provare a pescare qualche giocatore in cerca di riscatto dopo una stagione deludente. Sotto l'ombrellone o al fresco della montagna, si inizia quindi a buttare un ...

Fantacalcio 2019-20 : i probabili portieri titolari in serie A - da Szczesny a Musso : Si avvicina il momento del Fantacalcio per migliaia e migliaia di appassionati, in attesa dei listoni dei giocatori di serie A sui quali darsi battaglia all'asta. Manca appena un mesetto circa all'inizio del campionato ed è arrivato dunque il momento di iniziare a documentarsi sui nuovi volti che vedremo nel massimo torneo italiano. Una delle scelte più difficili per gli appassionati del fantasy game riguarda i portieri. Meglio prendere tutti e ...