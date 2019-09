Fabio Volo insulta duramente Ariana Grande | ' Il suo video è offensivo'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 16 settembre 2019) In queste ultime ore stanno facendo molto discutere alcune dichiarazioni rilasciate dal conduttore radiofonico, il quale durante la sua trasmissione quotidiana in onda su radio Deejay, si è scagliatonei confronti della cantante e popstar internazionale. Un durissimo attacco, condito anche da svariati insulti, che è stato ripreso da tutti i quotidiani online e che ha scatenato un vespaio di polemiche in rete e sui social. Nel dettaglio,si scaglia contro il modo di vestirsi per lui 'altamente provocante' della cantante al punto da apostrofare in maniera pesante la cantante.ta daed è polemica in rete Tutto è partito quando, durante l'allenamento fatto in palestra,ha avuto modo di vedere per la prima volta ildel brano '7 rings' di. Filmato che lo scrittore ha definito ...

pietroraffa : Ho visto Fabio Volo tra le tendenze. Mi sono ricordato di questo. E ho riso. Tanto - trash_italiano : Fabio Volo contro Ariana Grande: 'non è possibile che una per cantare si metta a quattro zampe vestita da mign*tta' - iorestoconte : RT @lucaidek: leggo dichiarazioni abbastanza oscene di fabio volo che a quanto pare non si ricorda che il momento più alto della sua carrie… -