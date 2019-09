F1 | GP Singapore 2019 | Ferrari reduce da due vittorie su due piste di motore Ora la

F1 - GP Singapore 2019 : situazione critica per l’inquinamento. Scarsa visibilità e qualità dell’aria : E’ decisamente critica la situazione in vista del prossimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1, previsto a Singapore. L’alto tasso di inquinamento, per via degli incendi boschivi in Indonesia, ha provocato un abbassamento drastico della visibilità e una forte criticità relativamente alla qualità dell’aria. Non è un caso che le autorità abbiano avvisato i gestori del Circus in merito alle condizioni ambientali. La presenza di ...

F1 - GP Singapore 2019 : Sebastian Vettel relegato al ruolo di secondo pilota. E non ha dimenticato lo sgarbo di Leclerc a Monza… : Leclerc come Schumacher, Senna e Prost. Dopo il GP d’Italia la “Charles-Mania” è esplosa. Il trionfo del monegasco nell’ultimo round iridato in F1 ha posto il 21enne del Principato in una posizione di primo piano nel Circus e in Ferrari. La doppietta Spa-Monza, infatti, ha fatto schizzare verso l’alto le quotazioni del giovane racing driver del Cavallino Rampante negli equilibri della scuderia di Maranello. La prova ...

F1 - GP Singapore 2019 : Ferrari - parte la campagna 2020. Ultime sette gare per sperimentare e puntare al prossimo Mondiale : Solamente sette settimane fa la Ferrari stava festeggiando la vittoria di Charles Leclerc al GP d’Italia che ha messo la ciliegina sulla torta ad una ripresa dalle vacanze per certi versi perfetta da parte del monegasco. La Scuderia di Maranello è infatti riuscita a sfruttare al meglio la finestra del doppio weekend favorevole, con i tracciati di Spa Francorchamps e Monza che hanno offerto la possibilità di girare in condizioni di basso ...

F1 - GP Singapore 2019 : Ferrari - parte la campagna 2020. Ultime sette gare per sperimentare e puntare al prossimo Mondiale : Solamente sette settimane fa la Ferrari stava festeggiando la vittoria di Charles Leclerc al GP d’Italia che ha messo la ciliegina sulla torta ad una ripresa dalle vacanze per certi versi perfetta da parte del monegasco. La Scuderia di Maranello è infatti riuscita a sfruttare al meglio la finestra del doppio weekend favorevole, con i tracciati di Spa Francorchamps e Monza che hanno offerto la possibilità di girare in condizioni di basso ...

F1 - GP Singapore 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : occhio al fuso orario : Con il fantastico capitolo di Monza la Formula 1 ha chiuso la lunga stagione europea e si trasferisce in Asia per il GP di Singapore 2019 che si correrà in notturna come di consueto sulle strade cittadine del Marina Bay. La Ferrari è reduce da due successi consecutivi entrambi ottenuti con Charles Leclerc ma l’iniziativa potrebbe tornare pesantemente nelle mani di Mercedes e Red Bull da questo appuntamento dove il carico aerodinamico torna ...

Set e mescole scelti per il GP di Singapore 2019 : La FIA ha comunicato a Pirelli il numero di set di pneumatici e mescole scelti da ciascun pilota per il GP di Singapore, quindicesimo appuntamento del campionato del mondo di Formula 1 2019 in programma dal 20 al 22 settembre. Redazione MotoriNoLimits L'articolo Set e mescole scelti per il GP di Singapore 2019 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

F1 - GP Singapore 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Marina Bay : Dopo l’uno-due Spa-Monza il Mondiale 2019 di Formula Uno saluta l’Europa e se ne va in Asia per il Gran Premio di Singapore sullo splendido scenario di Marina Bay. I riflettori si accenderanno sulla gara della città-stato del “Leone” che, come sempre, proporrà una durissima sfida ai piloti, con un Gran Premio di quasi due ore tra muretti e guard-rail da sfiorare a tutta velocità per uno spettacolo unico nel calendario. Un ...

Nuoto - Coppa del Mondo Singapore 2019 : Danas Rapšys eccezionale nei 200 sl - Hosszu imbattibile nei misti : La Coppa del Mondo di Nuoto 2019 chiude i battenti, almeno per il momento. Si riprenderà a Budapest (Ungheria) nel mese di ottobre. Nell’ultima giornata di gare a Singapore i risultati degni di questo nome non sono certo mancati e vale la pena analizzare gli spunti più interessanti. Partiamo dal lituano Danas Rapsys. Nei 200 stile libero l’atleta dell’Est ha ancora il dente avvelenato per la squalifica nella finale mondiale a ...

Nuoto - Coppa del Mondo Singapore 2019 : Danas Rapšys eccezionale nei 200 sl - Hosszu imbattibile nei misti : La Coppa del Mondo di Nuoto 2019 chiude i battenti, almeno per il momento. Si riprenderà a Budapest (Ungheria) nel mese di ottobre. Nell’ultima giornata di gare a Singapore i risultati degni di questo nome non sono certo mancati e va la pena analizzare gli spunti più interessanti. Partiamo dal lituano Danas Rapsys. Nei 200 stile libero l’atleta dell’Est ha ancora il dente avvelenato per la squalifica nella finale mondiale a ...

Nuoto - Coppa del Mondo Singapore 2019 : Martinenghi fa suoi i 50 rana - Condorelli è terzo nei 100 sl : Seconda giornata di gare a Singapore, sede dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di Nuoto 2019 prima della pausa. Si riprenderà infatti nel mese di ottobre con l’appuntamento a Budapest (Ungheria). Ebbene, i colori azzurri possono rallegrarsi di quanto ha riservato la piscina asiatica. Due le gare sotto la lente di ingrandimento: i 50 rana e i 100 stile libero uomini. Nell’unica vasca dello stile più complesso della ...

Nuoto - Coppa del Mondo Singapore 2019 : Martinenghi fa suoi i 50 rana - Condorelli è terzo nei 100 sl : Seconda giornata di gare a Singapore, sede dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di Nuoto 2019 prima della pausa estiva. Si riprenderà infatti nel mese di ottobre con l’appuntamento a Budapest. Ebbene, i colori azzurri possono rallegrarsi di quanto ha riservato la piscina asiatica. Due le gare sotto la lente di ingrandimento: i 50 rana e i 100 stile libero uomini. Nell’unica vasca dello stile più complesso della piscina Nicolò ...

Nuoto - Coppa del Mondo Singapore 2019 : risultati 15 agosto. Santo Condorelli e Nicolò Martinenghi sul podio! : Inizia con i due italiani sul podio l’ultima delle tappe del primo “cluster” di Coppa del Mondo di Nuoto in Estremo Oriente. Si gareggia a Singapore, con buona parte dei protagonisti dei primi due appuntamenti e l’Italia si prende altri due risultati di prestigio con il secondo posto di Nicolò Martinenghi nei 100 rana e il terzo di Santo Condorelli nei 50 stile libero. Vladimir Morozov impone la sua legge nella gara più ...

Nuoto - Coppa del Mondo 2019 Singapore 15 agosto. Doppio podio azzurro per iniziare : Martinenghi secondo nei 100 rana - Condorelli terzo nei 50 stile : Inizia con i due italiani sul podio l’ultima delle tappe del primo “cluster” di Coppa del Mondo in Estremo Oriente. Si gareggia a Singapore, con buona parte dei protagonisti dei primi due appuntamenti e l’Italia si prende altri due risultati di prestigio con il secondo posto di Nicolò M;artinenghi nei 100 rana e il terzo di Santo Condorelli nei 50 stile libero. Vladimir Morozov impone la sua legge nella gara più veloce, ...

Nuoto - Coppa del Mondo 2019 Singapore 15 agosto. Doppio podio azzurro per iniziare : Martinenghi secondo nei 100 rana - Condorelli terzo nei 50 stile : Inizia con i due italiani sul podio l’ultima delle tappe del primo “cluster” di Coppa del Mondo in Estremo Oriente. Si gareggia a Singapore, con buona parte dei protagonisti dei primi due appuntamenti e l’Italia si prende altri due risultati di prestigio con il secondo posto di Nicolò M;artinenghi nei 100 rana e il terzo di Santo Condorelli nei 50 stile libero. Vladimir Morozov impone la sua legge nella gara più veloce, ...