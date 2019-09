Ezio Bosso spegne le voci | Felice di fare il direttore d' orchestra | non mi

Ezio Bosso - addio al piano : "Non posso più suonare - smettete di chiedermelo" : Da anni combatte contro una malattia degenerativa che ora lo ha costretto a smettere di suonare il piano

Ezio Bosso furioso : Sciacallaggio su di me. Non mi ritiro - continuo a fare musica : Il musicista, attraverso un comunicato stampa pubblicato sui social, ha smentito la notizia di un suo ritiro dalla scena musicale, chiarendo la situazione in modo definitivo. "Purtroppo è stato dato inutile risalto, in maniera sciacalla come sempre, al pregiudizio su di me. E questo fa male". Con queste parole Ezio Bosso ha smentito la notizia, circolata nelle scorse ore, di un suo ritiro dalla scena musicale. Il musicista, affetto da una ...

Ezio Bosso : “Non posso più suonare il pianoforte - ho due dita che non rispondono più. Smettetela di chiedermelo” : “Ve lo chiedo: se mi volete bene, smettete di scrivermi che vorreste vedermi al pianoforte. Non sapete la sofferenza che mi provoca, perché non posso, ho due dita che non rispondono più bene e quindi non posso più dare alla musica abbastanza. E nel momento in cui saprò di non riuscire più a gestire un’orchestra smetterò anche di dirigere”. Così, spiazzando tutti, il pianista e direttore d’orchestra Ezio Bosso, ha annunciato che non ...

Ezio Bosso e la polemica : ‘Non mi sono ritirato - basta pietismo’ : “Se mi volete bene, smettete di chiedermi di mettermi al pianoforte e suonare. Non sapete la sofferenza che mi provoca questo, perché non posso” sono bastate queste poche parole di Ezio Bosso (CHI È) all’83esima Fiera del Levante di Bari, pronunciate durante l’incontro con il pubblico per sollevare un polverone. Ma è lo stesso pianista qualche ora dopo su Facebook ha chiarire la situazione: “Continuo a fare musica ...

Ezio Bosso : «Non posso più suonare - smettete di chiedermelo» : Ezio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio Bosso, ospite il weekend passato della Fiera del Levante, in Puglia, ha chiesto silenzio. Ha chiesto che le domande possano cessare, che del suo talento geniale, di cui più volte, (anche) in televisione, ha saputo dare prova, non sia più fatta menzione. «Se mi volete bene, ...

“Vi prego - smettete di chiedermelo”. Il doloroso appello di Ezio Bosso ai fan : “Ve lo chiedo: se mi volete bene, smettete di scrivermi che vorreste vedermi al pianoforte. Non sapete la sofferenza che mi provoca, perché non posso, ho due dita che non rispondono più bene e quindi non posso più dare alla musica abbastanza. Lo ha detto il pianista e direttore d’orchestra Ezio Bosso, oggi alla Fiera del Levante. Bosso soffre di una patologia neurodegenerativa. “Quando saprò di non riuscire più a gestire ...

Ezio Bosso : “non posso più suonare - se mi volete bene smettete di chiedermelo” : Grande successo per Ezio Bosso alle 83ª Fiera del Levante di Bari. Nell’incontro con il pubblico pero’ il grande pianista ha ammesso di non poter piu’ suonare e ha esortato tutti a non chiedergli piu’ di farlo. “Se mi volete bene, smettete di chiedermi di mettermi al pianoforte e suonare. Non sapete la sofferenza che mi provoca questo, perche’ non posso, ho due dita che non rispondono piu’ bene e non ...

Bari - Ezio Bosso choc - “Se mi volete bene smettete di chiedermi di suonare il pianoforte - ho due dita che non rispondono più - smetterò anche di dirigere” : Una notizia che ha colto tutti di sorpresa quella data alla Fiera del Levante dal noto pianista e direttore di orchestra Ezio Bosso. Il direttore di orchestra, in un incontro programmato con i suoi fans baresi alla Fiera del Levante, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno profondamente addolorato il pubblico presente: “Se mi volete bene, smettete di chiedermi di mettermi al pianoforte e suonare. Non sapete la sofferenza che mi ...

Ezio Bosso non può più suonare il pianoforte : “Non chiedetemelo più” : Perché Ezio Bosso non può più suonare il pianoforte: la confessione del musicista Ezio Bosso dice addio al pianoforte. Il musicista ha comunicato il suo addio allo strumento musicale per via della malattia degenerativa che gli ha cambiato la vita qualche anno fa. Ezio ha invitato pubblico e addetti del settore a non chiedergli più […] L'articolo Ezio Bosso non può più suonare il pianoforte: “Non chiedetemelo più” proviene da ...

?Ezio Bosso - addio al pianoforte : «Non posso più suonare - smettete di chiedermelo» : «Se mi volete bene, smettete di chiedermi di mettermi al pianoforte e suonare. Non sapete la sofferenza che mi provoca questo, perché non posso, ho due dita che non rispondono più...

Ezio Bosso : «Non posso più suonare - ho due dita che non rispondono bene» Video : Il pianista, compositore e direttore d’orchestra ha incontrato oggi il pubblico barese nella Fiera del Levante: «Smettete di chiedermi di mettermi al pianoforte e suonare»

Ezio Bosso : «Ho due dita che non rispondono bene e non posso più suonare» : Il pianista, compositore e direttore d’orchestra ha incontrato oggi il pubblico barese nella Fiera del Levante: «Smettete di chiedermi di mettermi al pianoforte e suonare»

Ezio Bosso : "Non posso più suonare - smettetela di chiedermelo" : “Se mi volete bene, smettete di chiedermi di mettermi al pianoforte e suonare. Non sapete la sofferenza che mi provoca questo, perché non posso, ho due dita che non rispondono più bene e non posso dare alla musica abbastanza. E quando saprò di non riuscire più a gestire un’orchestra, smetterò anche di dirigere”. Così Ezio Bosso, pianista, compositore e direttore d’orchestra, che ...

Ezio Bosso debutta all’Arena : «Se non ci fosse Verona non sarei nato» : Domenica 11 agosto il grande affresco di poesia medievale in musica risuonerà per la terza volta tra le antiche pietre areniane per festeggiare l’atteso debutto del Maestro Ezio Bosso sul più grande e antico palco lirico del mondo in una stagione che ogni giorno si arricchisce di importanti presenze internazionali. Protagonisti della serata l’Orchestra areniana, le voci del Soprano Ruth Iniesta, del Controtenore Raffaele Pe e del Baritono Mario ...