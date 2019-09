Estorsione alla Juve | arrestati capi ultrà bianconeri

Fonte : agi

(Di lunedì 16 settembre 2019) Blitz della Polizia di Stato di Torino, coordinata dal Gruppo criminalità organizzata della procura, nei confronti delle frangedellantus. Nell'ambito dell'operazione denominata “Last Banner”, la Digos di Torino ha eseguito 12 misure cautelari nei confronti deie dei principali referenti dei “Drughi”, di “Tradizione-Antichi Valori”, dei “Viking”, del “Nucleo 1985” e di “Quelli.. di via Filadelfia”, indagati a vario titolo per associazione a delinquere,aggravata, autoriciclaggio e violenza privata. Compiute anche 39 perquisizioni con la collaborazione delle Digos di Alessandria, Asti, Como, Savona, Milano, Genova, Pescara, La Spezia, L'Aquila, Firenze, Mantova, Monza, Bergamo e Biella, nei riguardi di 37 fra i principali referenti dei gruppiin questione (ed anche del “N.A.B. – Nucleo Armato Bianconero”), indagati nell'ambito ...

