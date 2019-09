Emergenza Juventus – A Firenze senza gioco | a Madrid senza due titolari

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 16 settembre 2019)– Il quotidiano La Repubblica analizza il periodo non brillante della, il passo falso ae l’di formazione per Sarri contro l’Atletico– L’edizione odierna de La Repubblica sottolinea principalmente la scarsa qualità didalla quale è scaturito il pareggio fiorentino di ieri pomeriggio. “Il primo passo falso della, sia per il punteggio oltre che per la qualità del, ha lasciato diverse scorie nel motore bianconero. Prima di tutto fisiche, con gli infortuni di Douglas Costa e Pjanic: domani i due calciatori di Sarri verranno sottoposti agli esami per cercare di capire l’entità dei problemi muscolari che li hanno costretti ad alzare bandiera bianca. Diverso il discorso per quanto riguarda Danilo, uscito per crampi durante la partita ma che con tutta ...

JuvMania : #Juve, emergenza #Champions: gli aggiornamenti sugli infortuni di #DouglasCosta e #Pjanic - zazoomblog : Calciomercato caso alla Juventus più due cessioni già decise: sinergia Inter-Parma emergenza Samp e cessione del To… - zazoomnews : Calciomercato caso alla Juventus più due cessioni già decise: sinergia Inter-Parma emergenza Samp e cessione del To… -