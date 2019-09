Elezioni Israele 2019 | data | candidati e ultimi sondaggi Chi vincerà?

Elezioni IN ISRAELE/ La scommessa di Netanyahu su India e Cina : L'annessione da parte di ISRAELE della Cisgiordania potrebbe compromettere l'alleanza anti-iraniana di Netanyahu che resta la priorità di ISRAELE

Elezioni Israele - Netanyahu in svantaggio nei sondaggi minaccia Iran - Hezbollah - Palestina e promette l’annessione dei territori occupati : Il testa a testa previsto alle prossime Elezioni parlamentari in Israele, in programma per il 17 settembre, vede, secondo gli ultimi sondaggi, il primo ministro, Benjamin Netanyahu, in leggero svantaggio rispetto al partito Blu e Bianco, guidato dall’ex capo di Stato maggiore Benny Gantz e da Yair Lapid, per 32 seggi a 31. Così, nelle ultime settimane, il premier ha alzato il livello dello scontro con i nemici “storici” dei ...

Israele - il 17 settembre le Elezioni. Sondaggi : Netanyahu in svantaggio - l’estrema destra oltre la soglia del 3 per cento : Manca una settimana esatta alle elezioni parlamentari in Israele, fissate per il 17 settembre. Secondo un Sondaggio della tv pubblica Kan, Blu Bianco, il partito di Benny Gantz e Yair Lapid, sarebbe in lieve vantaggio contro il Likud di Benyamin Netanyahu. A separarli ci sarebbe solo un seggio: Blu Bianco sale del 2 per cento e arriva a quota 32 contro i 31 dell’attuale premier. Le analisi più recenti pubblicate da diversi quotidiani ...