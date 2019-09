Due mamme inseguono il sogno della “volpe volante” | la prima libreria ecosostenibile per

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2019) Olivera e Francesca sono duepadovane con unin comune: aprire unaper bambini nella loro città. “La volpe volante“, questo il nome del locale, è uno spazio dove la maggioranza dei libri e dei giocattoli sono prodotti con materiali da foreste certificate FSC, oppure in carta e plastica riciclate, in cotone o bambù biologico, ma anche stampati o prodotti quanto più vicino possibile per ridurre le emissioni dei trasporti. Gli arredi sono altrettanto ecologici, realizzati con materiali di recupero e in cartone pressato, e ogni piccola scelta la facciamo pensando all’ambiente, e con occhio vigile anche all’etica lavorativa dei produttori. “Crediamo che, nell’emergenza ambientale che stiamo attraversando, ogni piccola scelta possa fare la differenza; per questo, dare la possibilità ai bambini – che sono gli adulti di domani – di ...

