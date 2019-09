Draghi ha spinto la Bce al limite | ora 4 grandi sfide per l’Italia

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 16 settembre 2019) La settimana scorsa ha segnato due eventi per molti versi storici nella Ue e nell’Eurozona. Uno è conclusivo del mandato settennale alla presidenza della Bce di Mario. L’altro è l’esordio della prima donna eletta a presiedere la Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, che ha proposto la composizione della neo-Commissione europea.Su questo tema ho già argomentato come il Commissario italiano Gentiloni, per titoli pregressi e per competenze attribuite, può non essere eterodiretto dal vice presidente Valdis Dombrovskis che ha un ruolo di coordinamento dei dicasteri economici se sceglie di concentrarsi sui temi degli investimenti.Speriamo che anche in Italia si capisca che Gentiloni non è nella Commissione per rappresentare l’Italia nelle richieste di flessibilità di bilancio dialettica, che è meglio ...

