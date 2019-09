Domenica Sportiva | Giorgia Cardinaletti e una clamorosa scalata | Ciao amici | ci

Giorgia Cardinaletti - dalla Domenica Sportiva al Tg1 : parla la giornalista : Giorgia Cardinaletti, dalla Domenica Sportiva al Tg 1: l’annuncio della giornalista Dopo tre stagioni alla Domenica Sportiva di Rai 2, Giorgia Cardinaletti è pronta per approdare al Tg 1. La giornalista lo ha reso noto attraverso i suoi profili social dove ha anche colto l’occasione per salutare gli ex colleghi della redazione di RaiSport. Viale […] L'articolo Giorgia Cardinaletti, dalla Domenica Sportiva al Tg1: parla la ...

Giorgia Cardinaletti - dalla Domenica Sportiva al Tg 1 : parla la giornalista : Giorgia Cardinaletti, dalla Domenica Sportiva al Tg 1: l’annuncio della giornalista Dopo tre stagioni alla Domenica Sportiva di Rai 2, Giorgia Cardinaletti è pronta per approdare al Tg 1. La giornalista lo ha reso noto attraverso i suoi profili social dove ha anche colto l’occasione per salutare gli ex colleghi della redazione di RaiSport. Viale […] L'articolo Giorgia Cardinaletti, dalla Domenica Sportiva al Tg 1: parla la ...

Paola Ferrari - la Domenica Sportiva vince su Tiki Taka : "Che soddisfazione vincere Wanda Nara" : Il campionato di Serie A è iniziato e di conseguenza sono riprese le trasmissioni giornalistiche sportive. A scontrarsi, non sul campo, ma in tv, le due presentatrici Wanda Nara e Paola Ferrari, rispettivamente al timone di Tiki Taka - in onda su Italia1 - e de La Domenica Sportiva, in onda su Rai2.

Ascolti TV | Domenica 25 agosto 2019. Una Villa per Due 13% - Pallavolo 7.5% - Tiki Taka 5.5%. La Domenica Sportiva riparte dal 7.1% (Altra DS 4.2%) : Vieri e Cassano a Tiki Taka Nella serata di ieri, Domenica 25 agosto 2019, su Rai1, per il ciclo Purchè Finisca Bene, Una Villa per Due ha conquistato 2.126.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 Ti amo in tutte le lingue del mondo ha raccolto davanti al video 1.815.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2, per gli Europei di Pallavolo femminili, Italia-Ucraina ha catturato l’attenzione di 1.333.000 spettatori (7.5%). Su ...

La Domenica Sportiva 2019/2020 riparte il 25 agosto con Paola Ferrari e Jacopo Volpi : Oggi, Domenica 25 agosto, riparte su Rai 2 alle ore 23.00 la nuova edizione de La Domenica Sportiva. Alla guida dello storico rotocalco di Rai Sport, in onda dal 1953, torna uno dei volti storici della trasmissione, quello della giornalista Paola Ferrari. Affiancata da Jacopo Volpi, Paola Ferrari riconquista la conduzione del programma a cinque anni dall'ultima edizione. La mezzora successiva al termine della trasmissione, L'altra DS, vedrà ...

Domenica Sportiva - novità alla conduzione : torna Paola Ferrari - frecciatine a Diletta Leotta : Paola Ferrari torna alla conduzione di uno storico programma: “La Domenica Sportiva“. L’ultima volta che Paola Ferrari ha condotto, nel 2003/2004, fu fatta fuori da Mauro Mazza, allora direttore di RaiSport, ma lei, alla vigilia del ritorno, il 25 agosto, al timone della trasmissione Sportiva più famosa d’Italia, non lo considera affatto un nemico, anche se non ha sepolto l’ascia di guerra. “Per essere ...

