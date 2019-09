Diabolik | Gaudenzi dal carcere | «Ho paura | vogliono uccidere anche me»

CorSera : Gaudenzi e Diabolik legati dall’oro africano : Gli affari che legavano Diabolik, l’ultrà laziale ucciso con un colpo di pistola il 7 agosto scorso e Fabio Gaudenzi, detto Rommel, non erano legati alla droga. Ma all’oro. Diabolik stava aiutando Rommel a recuperare i soldi di un grosso affare sfumato, scrive il Corriere della Sera. legato all’importazione di enormi quantitativi di oro dall’Africa. E’ quanto emerge dalle motivazioni alla sentenza in abbreviato del Mondo di ...

Diabolik - Gaudenzi fa i nomi dei killer di Piscitelli : «Ucciso per il contrabbando in Africa» : «Non sono un pentito e non voglio collaborare con la giustizia. Voglio solo vendicare la morte di Diabolik e di Maurizio Terminali», un uomo che sarebbe scomparso in circostanze misteriose durante...

Il Fatto : Interrogatorio a Gaudenzi - Diabolik ucciso “da mani straniere” : L’Interrogatorio di Fabio Gaudenzi, detto Rommel, è durato cinque ore. Lo scrive Il Fatto Quotidiano. Ha raccontato ai pm ciò che sapeva dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli, in arte Diabolik. L’avvocato Marcello Petrelli racconta che “Ha Fatto nomi, cognomi, fornito indirizzi e documentazione fotografica. Ha ribadito di non essere un pentito, ma che racconta questi fatti perché vuole vendicare la morte di due suoi carissimi ...

Omicidio Diabolik - "Gaudenzi pronto a fare nomi di intoccabili" : Roma, 7 set. (AdnKronos) - Fabio Gaudenzi "è pronto a parlare con i magistrati per denunciare un fatto recente che vede lui e la sua famiglia come vittime e che lo ha portato a essere condannato per usura e al sequestro dei suoi beni e dei suoi familiari e che è collegato all'Omicidio di Fabrizio Pi

Omicidio Diabolik - “Gaudenzi pronto a fare nomi di intoccabili” : Roma, 7 set. (AdnKronos) – Fabio Gaudenzi “è pronto a parlare con i magistrati per denunciare un fatto recente che vede lui e la sua famiglia come vittime e che lo ha portato a essere condannato per usura e al sequestro dei suoi beni e dei suoi familiari e che è collegato all’ e alla morte di un suo amico a Brescia”. A dirlo all’Adnkronos l’avvocato Marcello Petrelli, difensore di Fabio Gaudenzi, ...

Omicidio Diabolik. Carroccia - ‘Mortadella’ - ‘Kapplerino’ - Boccacci : ecco chi sono i “fascisti di Roma Nord” citati da Fabio Gaudenzi : Otto nomi. Seduto nell’angolo di una stanza con un passamontagna calato sul volto e un bastone da passeggio tra le gambe, lo Zoppo li sciorina calmo e orgoglioso. “Siamo i ‘Fascisti di Roma Nord’ – scandisce leggendo un foglio sul quale di distinguono i tratti di un evidenziatore azzurro – Fabio Gaudenzi, Fabrizio Piscitelli, Luca Carroccia, Fabrizio Carroccia, Elio Di Scala, Maurizio Boccacci, Brugia Riccardo e Massimo ...

Diabolik - Gaudenzi armato in un video prima dell'arresto : «So chi è il mandante dell'omicidio» : Con il volto coperto da un passamontagna nero e le pistola in pugno ha annunciato in un video, postato sul web, il suo imminente arresto e soprattutto rivelazioni su chi è il mandante...

Due video di Gaudenzi braccio destro di Carminati : «Sono fascista come Diabolik - so chi l’ha ucciso» : Sono due i video rilasciati su YouTube da Filippo Gaudenzi che annuncia di consegnarsi alla polizia. Si professa fascista, non mafioso, appartenente al gruppo politico “fascisti di Roma Nord” che lui definisce elitario. Rivendica il legame politico con Massimo Carminati e Fabrizio Piscitelli alias Diabolik ucciso quest’estate a Roma al parco degli Acquedotti. Si dichiara prigioniero politico. Al termine del secondo messaggio dice: «Parlerò ...

Preso Gaudenzi - video choc su 'Diabolik' : 20.35 Arrestato a Roma,per detenzione di armi da guerra, Fabio Gaudenzi, condannato per usura nel processo 'Mondo di Mezzo' (Mafia Capitale). Già appartenente al disciolto gruppo di estrema destra della curva sud romanista 'Opposta Fazione'. Vicino a Massimo Carminati.Prima dell'arresto,ha sparato dei colpi di pistola in casa e sul web rivendica la sua appartenenza a 'Gruppo elitario Fascisti di Roma nord'.Dice di sapere chi è il mandante ...

Arrestato l'estremista di destra Gaudenzi : "So chi ha fatto uccidere Diabolik" : Fabio Gaudenzi, estremista di destra Arrestato oggi per possesso di armi da guerra, sostiene di sapere chi ha ucciso Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, l'ex capo ultrà della Lazio ucciso il 7 agosto scorso con un colpo di pistola alla testa in un parco di Roma. "Mi sto consegnando al Questore di Roma e parlerò del mandante dell'omicidio Piscitelli, ma solo con il dottor Gratteri, perché questa è la mafia ...

Diabolik - spuntano due video choc di Fabio Gaudenzi «Appartengo al gruppo di Carminati - svelerò il mandante dell'omicidio» : Clamorosa svolta nell'omicidio di Diabolik. Su youtube è spuntato un video di uno uomo incappucciato e armato che rivendica la sua appartenenza ad un gruppo "elitario" di...

Diabolik - spunta video choc - parla Fabio Gaudenzi «Appartengo al gruppo di Carminati - svelerò il mandante dell'omicidio» : Clamorosa svolta nell'omicidio di Diabolik. Su youtube è spuntato un video di uno uomo incappucciato e armato che rivendica la sua appartenenza ad un gruppo "elitario" di...

Diabolik - il braccio destro di Carminati Fabio Gaudenzi armato in video : «Svelerò il mandante» : Su Youtube spunta un video choc legato all'omicidio di Fabrizio Piscitelli detto Diabolik, in cui un uomo incappucciato, Fabio Gaudenzi, con una pistola in pugno afferma di appartenere...